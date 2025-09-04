MEDIDA DRÁSTICA
Empresário que hostilizou Gilberto Gil vira alvo do MPF
Gilberto Gil foi hostilizado durante a Copa do Mundo de 2022
Por Edvaldo Sales
O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache se tornou alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) após hostilizar o cantor baiano e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Ranier teria hostilizado Gil e sua esposa, Flora, em meio a um grupo de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com deboches e ofensas pessoais, segundo a coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
O procurador da República Orlando Monteiro Espíndola da Cunha, que é autor da denúncia, disse que o ato configura crime por ter como alvo um idoso de relevância pública e política.
Relembre o caso
O caso ocorreu em novembro de 2022, no mesmo dia de uma partida entre o Brasil e a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. Em um vídeo que circulou nas redes sociais e provocou uma onda de ataques virtuais contra o cantor, é possível ouvir frases como “Vamos Bolsonaro”, “Vamos, Lei Rouanet” e “Obrigado, filho da…”.
O MPF chegou a propor um acordo de não persecução penal ao denunciado, mas houve por parte do empresário uma falta de interesse, que buscou a suspensão da proposta de maneira judicial.
