MEDIDA DRÁSTICA

Empresário que hostilizou Gilberto Gil vira alvo do MPF

Gilberto Gil foi hostilizado durante a Copa do Mundo de 2022

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 8:58 h
Gilberto Gil
Gilberto Gil -

O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache se tornou alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) após hostilizar o cantor baiano e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ranier teria hostilizado Gil e sua esposa, Flora, em meio a um grupo de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com deboches e ofensas pessoais, segundo a coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O procurador da República Orlando Monteiro Espíndola da Cunha, que é autor da denúncia, disse que o ato configura crime por ter como alvo um idoso de relevância pública e política.

Relembre o caso

O caso ocorreu em novembro de 2022, no mesmo dia de uma partida entre o Brasil e a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. Em um vídeo que circulou nas redes sociais e provocou uma onda de ataques virtuais contra o cantor, é possível ouvir frases como “Vamos Bolsonaro”, “Vamos, Lei Rouanet” e “Obrigado, filho da…”.

O MPF chegou a propor um acordo de não persecução penal ao denunciado, mas houve por parte do empresário uma falta de interesse, que buscou a suspensão da proposta de maneira judicial.

Tags:

gilberto gil Ministério Público Federal mpf

Ver todas

