LUTO NA MODA
Aos 91 anos, morre criador do Grupo Armani
Empresa de Giorgio Armani confirmou a morte do estilista
Por Edvaldo Sales
O mundo da moda está de luto. O estilista italiano Giorgio Armani, criador do Grupo Armani, morreu aos 91 anos. A morte foi confirmada nas redes sociais pela empresa do famoso nesta quinta-feira, 4.
“Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani”, disse a casa de moda em um comunicado.
Ele estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, a primeira vez em sua carreira que perdeu um de seus eventos de passarela.
Leia Também:
Considerado um sinônimo de estilo e elegância italianos modernos, Armani combinava o talento de um estilista com a perspicácia de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros (US$ 2,7 bilhões) por ano.
Conhecido como “Re Giorgio” — Rei Giorgio — o estilista era famoso por supervisionar cada detalhe de sua coleção e cada aspecto de seu negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes de entrarem na passarela.
Uma câmara funerária será montada no sábado, 6, e domingo, 7, em Milão, informou a empresa, seguida de um funeral privado em data não especificada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes