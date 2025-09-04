Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO NA MODA

Aos 91 anos, morre criador do Grupo Armani

Empresa de Giorgio Armani confirmou a morte do estilista

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 11:11 h
Giorgio Armani morreu
Giorgio Armani morreu -

O mundo da moda está de luto. O estilista italiano Giorgio Armani, criador do Grupo Armani, morreu aos 91 anos. A morte foi confirmada nas redes sociais pela empresa do famoso nesta quinta-feira, 4.

“Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani”, disse a casa de moda em um comunicado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Ele estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, a primeira vez em sua carreira que perdeu um de seus eventos de passarela.

Leia Também:

Moda no INDEX: marca baiana aposta em couro, búzios e tecido africano
Moda Tech: Meta e Oakley anunciam parceria para óculos futurista
Moda consciente ganha espaço e une estilo com sustentabilidade

Considerado um sinônimo de estilo e elegância italianos modernos, Armani combinava o talento de um estilista com a perspicácia de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros (US$ 2,7 bilhões) por ano.

Conhecido como “Re Giorgio” — Rei Giorgio — o estilista era famoso por supervisionar cada detalhe de sua coleção e cada aspecto de seu negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes de entrarem na passarela.

Uma câmara funerária será montada no sábado, 6, e domingo, 7, em Milão, informou a empresa, seguida de um funeral privado em data não especificada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Giorgio Armani Grupo Armani

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Giorgio Armani morreu
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Giorgio Armani morreu
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Giorgio Armani morreu
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Giorgio Armani morreu
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x