Aos 91 anos, morre criador do Grupo Armani

Giorgio Armani morreu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O mundo da moda está de luto. O estilista italiano Giorgio Armani, criador do Grupo Armani, morreu aos 91 anos. A morte foi confirmada nas redes sociais pela empresa do famoso nesta quinta-feira, 4.

“Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani”, disse a casa de moda em um comunicado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, a primeira vez em sua carreira que perdeu um de seus eventos de passarela.

Considerado um sinônimo de estilo e elegância italianos modernos, Armani combinava o talento de um estilista com a perspicácia de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros (US$ 2,7 bilhões) por ano.

Conhecido como “Re Giorgio” — Rei Giorgio — o estilista era famoso por supervisionar cada detalhe de sua coleção e cada aspecto de seu negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes de entrarem na passarela.

Uma câmara funerária será montada no sábado, 6, e domingo, 7, em Milão, informou a empresa, seguida de um funeral privado em data não especificada.