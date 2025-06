Moda Tech: Meta e Oakley anunciam parceria para óculos futurista

Jogador francês, Mbappé, um dos "garotos propaganda" da marca - Foto: Reprodução | Oakley

A Meta e a Oakley anunciaram uma parceria nesta sexta-feira, 20, para desenvolver um óculos tecnológico equipado com inteligência artificial, IA. O aparelho é previsto para chegar ao mercado no mês de julho.

O aparelho chamado de “Oakley Meta HSTN” tem o design característico da marca, possui uma câmera de alta resolução (Ultra HD 3K) acoplada, além de alto-falantes embutido na armação resistente à água.

A bateria do óculos possui a autonomia de até oito horas de uso, podendo chegar a até 19 horas em modo de espera. Os óculos são acompanhados de um estojo especial para carregamento.

Inteligência Artificial acoplada

O óculos ainda será equipado com a Meta AI, assistente pessoal de inteligência artificial , para que o usuário possa fazer perguntas ou executar comandos, como tirar fotos ou gravar vídeos, sem precisar usar as mãos.

Modelos e Preço

O acessório conta com um modelo especial chamado “Desert 24k Prizm Polar”, com a armação branca e as lentes douradas, estará disponível para pré-venda a partir do dia 11 de julho por U$499, aproximadamente R$2.700 na cotação atual. Já os demais modelos da coleção serão listados custando U$399, cerca de R$2.200.

Países onde o óculos será vendido

Os óculos devem estar disponíveis para venda nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Itália, Espanha, Áustria, Bélgica, Austrália, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, México, Índia e Emirados Árabes Unidos ainda neste ano.

Ainda não há previsão para a chegada dos óculos ao Brasil.

A Oakley disponibilizou um vídeo apresentando o óculos e algumas de suas funções, confira: