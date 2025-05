Moda consciente ganha espaço e une estilo com sustentabilidade - Foto: Freepik

Você já pensou que pode arrasar no look e ainda ajudar o planeta? O terceiro episódio do quadro “Descomplicando a Sustentabilidade”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra como a moda sustentável vem conquistando espaço em Salvador e ganhando adeptos que buscam consumir com mais responsabilidade, sem abrir mão do estilo.

A proposta é simples: reaproveitar, reduzir o desperdício e dar uma nova vida às roupas. Em um brechó da capital baiana, a moda encontra a sustentabilidade em cada peça que chega às araras.

“Aqui no brechó a gente acredita que roupa boa merece uma segunda chance. Cada peça que entra aqui evita mais lixo nos aterros e menos produção de nova, que gasta muita água e energia. Além disso, tem muita história envolvida. É um consumo mais consciente e cheio de estilo”, destaca a social media do espaço, Samara Naiades.

Nos próximos episódios, o quadro “Descomplicando a Sustentabilidade”, vai abordar temas como “Máquinas de reciclagem nos shoppings: como trocar material por desconto na conta de luz”, “A diferença entre preservação e conservação ambiental” e a “Economia de água durante o verão”.

Sobre o quadro

“Descomplicando a Sustentabilidade” é um quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que faz parte do Eixo Socioambiental e busca promover a conscientização e o engajamento do público sobre práticas sustentáveis. A cada episódio, especialistas, ativistas e profissionais de diversas áreas compartilham no Instagram @atardeeducacao, conhecimentos e hábitos para um futuro mais sustentável.