Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa termina nesta sexta

Enem 2025 - Foto: Agência Brasil

Esta sexta-feira, 25, é o último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025, exame que é a porta de entrada para o ensino superior.

A gratuidade é garantida a estudantes matriculados na rede pública este ano, a quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada — desde que tenha renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo — ainda que tenha sido concluído há alguns anos.

Pessoas inscritas no CadÚnico e beneficiários do programa Pé-de-Meia também têm direito à isenção. A solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante, com login único do Gov.br.

Segundo Ítalo Paim, coordenador de Ensino Médio da Secretaria da Educação da Bahia: “A isenção da taxa é uma política fundamental para garantir que estudantes de baixa renda possam acessar o ensino superior. Ela não apenas viabiliza a participação no Enem, mas também garante a realização dos sonhos que essa juventude teve durante o desenvolvimento do ensino médio. Na época que nós tínhamos os vestibulares, por exemplo, muitos estudantes das redes públicas, quando não conseguiam a isenção, não tinham acesso a esse meio".

A expectativa é repetir a taxa de 100% de isenção alcançada pelos estudantes da rede estadual em 2024. “Estamos com uma agenda de mobilização. Cada escola tem um responsável para apoiar os alunos na solicitação da isenção e na justificativa de ausência, caso não tenham comparecido à prova no ano anterior”, explica Ítalo Paim.

O resultado das solicitações será divulgado em 12 de maio, quem tiver o pedido negado poderá recorrer até o dia 16 de maio. O resultado final dos recursos sairá em 22 de maio.

Para solicitar a isenção, é preciso apresentar: documento de identidade do estudante e de membros da família; histórico escolar ou declaração da escola sobre a conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular; comprovantes de renda (holerites, declarações, extratos bancários, etc.); comprovante de residência; número do NIS (para inscritos no CadÚnico) e comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais, como o Bolsa Família.

Para reforçar a preparação de estudantes e concluintes do ensino médio da Região Metropolitana de Salvador, a segunda edição do Projeto Super Enem ocorrerá com sete encontros presenciais gratuitos em Catu e Candeias. A iniciativa é promovida pela Brava Energia, em parceria com a Junior Achievement Bahia (JA Bahia), dentro do programa de relacionamento comunitário Interagir.

Os aulões acontecerão no CEEP Pedro Ribeiro Pessoa, em Catu, e no Colégio da Polícia Militar Francisco Pedro de Oliveira, em Candeias, entre agosto e outubro. O projeto inclui ainda assessoria para a solicitação de isenção da taxa do Enem, orientações sobre o SISU, PROUNI e FIES, além de suporte contínuo até a escolha da carreira.

“O nosso objetivo é oferecer um ambiente de apoio e aprendizado que prepare os estudantes não só para a prova, mas também para os desafios após o Enem”, destaca Pablo Charles Rodrigues, analista de projetos da JA Bahia. Segundo ele, em 2024, cerca de 185 estudantes participaram do projeto e muitos foram aprovados em instituições como UFBA, UNEB e IF Baiano.

O calendários de aulões está distribuído da seguinte forma: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (05/08); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (19/08); Ciências Humanas e suas Tecnologias (09/09); Matemática e suas Tecnologias (23/09); Direitos Humanos, Cidadania e Democracia (07/10); Redação (21/10) e Revisão (28/10).

As aulas contarão com metodologias ativas, simulados, oficinas e acessibilidade garantida, com intérpretes de Libras para estudantes com deficiência. Os participantes recebem kits com caderno, caneta, squeeze, camisa e lanche em todos os encontros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo link: https://forms.gle/1yzta4rhhYQdXqyH9

*Sob a supervisão do editor Fábio Bittencourt