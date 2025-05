Concurso de Redação valoriza história de São Francisco do Conde - Foto: Jotta Fonseca

Estão abertas as inscrições para o 21º Concurso de Redação “29 de Junho”. Este ano, o tema propõe aos estudantes da rede municipal e estadual de São Francisco do Conde uma reflexão sobre o papel histórico da cidade nas lutas pela Independência do Brasil na Bahia, tendo como marco a data de 29 de junho de 1822.

De acordo com o edital, as redações deverão ter entre 15 e 30 linhas (se o aluno optar por dar um título ao texto, este não contará como linha); abordar o tema proposto; ser realizado individualmente; e ser obrigatoriamente inédita e original.

A comissão avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto, a criatividade do trabalho, a clareza no desenvolvimento das ideias, o contexto histórico e social do tema, além da correção ortográfica e gramatical do texto.

Os três primeiros colocados em cada ciclo do Ensino Fundamental Anos Finais, e a classificação geral do Ensino Médio, serão contemplados de acordo com a seguinte segmentação:

1º lugar - 6º e 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais

2º lugar - 6º e 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais

3º lugar - 6º e 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais

1º Lugar - 8º e 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais

2º Lugar - 8º e 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais

3º Lugar - 8º e 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais

1º Lugar - 1º ao 3º ano do Ensino Médio

2º Lugar - 1º ao 3º ano do Ensino Médio

3º Lugar - 1º ao 3º ano do Ensino médio

Os autores das melhores redações ganharão os seguintes prêmios:

1º lugar: um notebook;

2º lugar: um celular;

3° lugar: um celular.

Para participar, é necessário que as escolas preencham o formulário digital disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, fornecendo os seguintes dados dos estudantes:

Nome completo;

RG;

Endereço;

Ano (série);

Necessidade de acessibilidade;

Necessidades educacionais especiais;

Nome dos professores de Língua Portuguesa e História.

Serão aceitos, até dia 07 de maio, o quantitativo de no máximo seis escolas participantes, por ordem de inscrição. O formulário está disponível em: https://forms.gle/3SzzoaSp2Vpf7o148 .

O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de São Francisco do Conde no dia 05 de junho, com as notas de todos os estudantes participantes. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 29 de junho, na Câmara Municipal.

O concurso conta com a parceria da Câmara de Vereadores de São Francisco do Conde, da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) e da Academia de Letras e Artes do município.