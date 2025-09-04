Menu
ENTRETENIMENTO
DESABAFO

Bruna Surfistinha faz revelação bombástica sobre vício em drogas

Bruna fez um desabafo nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 11:47 h
Bruna Surfistinha
Bruna Surfistinha -

Popularmente como Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco decidiu fazer algumas revelações sobre o seu passado. Ela foi eternizada em um filme com o nome dela e que ganhará uma sequência.

Ao falar sobre a novidade, ela relembrou o período em que se prostituía, ficou viciada em drogas e foi salva por uma amiga, chamada Gabi.

“Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão”, desabafou nas redes sociais.

Bruna contou que Gabi também se prostituía, mas parou de realizar programas e virou secretária de Surfistinha, ganhando 20% do faturamento da garota de programa.

Apesar do sucesso de Bruna Surfistinha, Gabi resolveu se afastar da amiga quando ela começou a ficar famosa por medo da família descobrir com o que elas trabalhavam.

Segundo ela, a amizade acabou quando Bruna começou a aparecer na mídia. “Ela começou a ficar com medo dos pais me verem na TV, me reconhecerem, a questionar sobre mim”, disse.

Bruna completou: “Ela não conseguiu lidar com isso, preferiu se afastar de mim. Demorei anos pra entender isso, mas consegui. Sinto falta dela até hoje, mas sei que ela está bem”.

A produção do novo filme focado em Bruna Surfistinha está prevista para iniciar as filmagens em novembro deste ano, mas ainda não tem data de estreia definida.

Tags:

bruna surfistinha Raquel Pacheco

