Deborah Secco anuncia novo filme de Bruna Surfistinha

Anúncio foi feito nesta quarta-feira, 31 - Foto: Reprodução

A continuação de ‘Bruna Surfistinha’, sucesso dos cinemas em 2011, foi anunciada pela atriz Deborah Secco nesta quarta-feira, 31.

>>> Bahia ganha sessões de cinema gratuitas; saiba detalhes

>>> Filme do ‘Maníaco do Parque’ ganha data de estreia

>>> Curta baiano é selecionado e concorre a Festival nacional de Cinema

“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, escreveu a atriz nas redes sociais, acompanhado de um vídeo.

Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas.



Eu, Marcus Baldini, TvZero e @ImagemFilmes anunciamos, em primeira mão, a produção do… pic.twitter.com/eKmaPHYPgi — Deborah Secco (@dedesecco) July 31, 2024

Marcus Baldini retorna como diretor na sequência. “É impressionante ver como o primeiro Bruna é um filme que permanece vivo e continua atraindo atenção dos espectadores”, disse ele em comunicado.



“Olhando para o mundo de hoje, muito diferente do que era 15 anos atrás (data do início das filmagens), vejo como vai ser um desafio dar continuidade a essa história. Ao mesmo tempo, me parece uma grande oportunidade visitar de novo essa personagem junto com a Deborah. Agora, de um ponto de vista mais maduro tanto do lado pessoal como profissional.”