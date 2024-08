Bahia ganha sessões de cinema gratuitas; saiba detalhes

Serão exibidos filmes nacionais gratuitamente - Foto: Reprodução

Alguns equipamentos culturais do Governo da Bahia vão exibir filmes nacionais gratuitamente. A abertura dessa ação que visa democratizar a sétima arte para a população baiana aconteceu na noite dessa terça-feira, 30, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista.

A iniciativa recebeu investimento de mais de R$6 milhões via edital Salas Públicas Vocacionadas, da Paulo Gustavo Bahia. Até março de 2025, os 14 Centros de Cultura serão ocupados com exibição de filmes do cinema brasileiro.

Os primeiros Centros a funcionarem como salas de cinema digitalizadas serão o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista; o Centro de Cultura ACM, em Jequié; o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna; o Centro de Cultura de Porto Seguro e; o Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, em Guanambi, que abrigará as sessões enquanto o Centro de Cultura de Guanambi está em reforma.

As sessões semanais, sempre às terças-feiras contemplando curtas e longas metragens, serão realizadas pelo projeto Cine Movimenta Centro que também promoverá comentários e debates com o público, após as sessões, com alguns cineastas convidados e outros profissionais da área do cinema e do audiovisual.

As exibições de cinema nos Centros de Cultura terão abordagem inclusiva, trazendo filmes que contenham todo o pacote de acessibilidade, como audiodescrição e outros dispositivos, disponibilizados por aplicativos a serem utilizados durante a sessão.

A programação será divulgada em breve nas redes sociais e no site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.