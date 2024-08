Programa desafia profissionais a criar um curta-metragem em até 48 horas

Marcos Alexandre, Gabriela Correia, Emerson Dindo e Leandro Santos - Foto: Fernanda Maia | Divulgação

Após edições de sucesso em Joanesburgo, Berlim, Guadalajara, Londres e Cidade do Cabo, a premiada plataforma de streaming e incubadora de mídia Open Television (OTV) trará pela primeira vez ao Brasil o seu programa “Brave Futures”, uma série de competição que desafia cineastas, criativos e contadores de histórias de todos os níveis a criar um curta-metragem até 48 horas, usando a capital baiana como tela.

O programa interseccional de filmes trará o conceito para a cidade de Salvador, reconhecida como a Capital Negra da América Latina, de 14 a 30 de outubro, por meio de uma parceria inédita com a DiALAB, plataforma internacional voltada ao desenvolvimento de carreiras, consultoria de projetos e networking para profissionais negros do audiovisual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

>>> Curta baiano é selecionado e concorre a Festival nacional de Cinema

O Brave Futures Salvador contará com 24 artistas, distribuídos em 6 equipes diferentes, que serão selecionados para criar, produzir e finalizar um curta-metragem de 3 a 7 minutos de duração em até 48h, sendo que cada filme deverá incorporar os seguintes elementos: um tema, uma locação e uma ação. Ao final do processo, todos os filmes serão exibidos publicamente e concorrerão a diversos prêmios, conforme a votação do público, podendo ainda serem selecionados para participar de outras atividades.

“O Brave Futures é aberto para profissionais de audiovisual do todo o mundo e prioriza pessoas que são frequentemente marginalizadas pelas intersecções de raça, gênero, etnia, classe, sexualidade e nível educacional. O programa convida e desafia a próxima geração de cineastas a desenvolver histórias que representem o seu poder e resiliência num ambiente de produção independente que tem como base a interseccionalidade, a inclusão e o impacto social”, explica Elijah McKinnon, Co-Founder da Open Television e do programa Brave Futures.

>>> Salvador pode ganhar complexo com estúdios da Netflix; entenda

Para Emerson Dindo, CEO da Produtora Portátil e da plataforma DiALAB, a parceria será uma excelente oportunidade de fomentar na capital baiana um palco para que cineastas soteropolitanos tenham liberdade para despertar as suas criatividades. “Convidamos os profissionais de audiovisual a celebrar Salvador como um lugar onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissolvem, proporcionando um cenário diverso e multicultural com infinitas possibilidades, tanto por meio do Brave Futures quanto pelo DiALAB Festival, que vai acontecer em dezembro e também está com inscrições prorrogadas até o dia 07/08”, comemora.

Gabriela Correia, produtora executiva e sócia da Gran Maitre Filmes, reforça a importância dessa parceria: “Trazer o Brave Futures para Salvador em co-produção com a Portátil e a plataforma DiALAB é mais uma oportunidade para destacar a riqueza cultural e a criatividade da cidade. Estamos entusiasmados em colaborar com essas instituições para oferecer aos cineastas locais uma plataforma que celebra a diversidade e a inovação no audiovisual. Salvador tem um potencial imenso e acreditamos que este evento será um marco para a produção independente na região”, finaliza.

SERVIÇO:

Inscrições gratuitas pelo site

Data das inscrições: até 07 de agosto de 2024

Formação das equipes: roteirista, produtor (a), diretor (a) e editor (a) - um profissional de cada.

Local do evento: Salvador, Bahia, Brasil.

Data: As equipes deverão estar disponíveis para participar presencialmente nas seguintes datas: 14/10 (Evento de lançamento), 16/10 (Laboratório Criativo), 18 a 20 de outubro #BraveFuturesSSA 48 Hour Film Race e 30/10 (Cerimônia de exibição e premiação).