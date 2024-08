Cinema é reinaugurado em Porto Seguro

Cinema agora disponibiliza vendas on-line com marcação de assentos - Foto: Divulgação

O Cine Porto foi reinaugurado em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Foram mais de 500 ingressos vendidos online para a estreia dos filmes “Divertida Mente 2” e “Deadpool & Wolverine”, exibidos em 5 sessões, no último sábado, 27. O cinema fica no Porto Seguro Shopping.

>>> Programa desafia profissionais a criar um curta-metragem em até 48 horas

>>> Curta baiano é selecionado e concorre a Festival nacional de Cinema

>>> Salvador pode ganhar complexo com estúdios da Netflix; entenda

A sala de cinema passou por reestruturação completa, com novo sistema de ar condicionado, iluminação, poltronas, acústica de última geração, além de equipamentos de projeção de alta performance, para garantir a melhor experiência cinematográfica ao público.

Além disso, o Cine Porto agora disponibiliza vendas on-line com marcação de assentos e pagamento no cartão de crédito ou pix. A estrutura agora também conta com assento para obesos e espaço para cadeirantes.