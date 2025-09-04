Sem banho há meses, ex-atriz da Globo é encontrada em situação precária

Ex-atriz da Globo é encontrada em situação precária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma ex-atriz da TV Globo foi encontrada vivendo em condições precárias em um apartamento no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada pela ativista Deise Falci.

A profissional denunciou, na quarta-feira, 3, que compareceu ao local junto à Polícia Civil para um chamado de resgate por maus-tratos de animais, quando encontrou a artista na residência, com muita sujeira e sem comida ou água, além de quatro cachorros e três gatos.

“Ontem, fui fazer um resgate com a Polícia Civil em um apartamento com uma senhora que tinha quatro cães e três gatos. Mas na verdade, quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora do que os animais”, disse Deise Falci.

“Acho que foi a primeira vez que eu senti uma vontade maior de resgatar a própria pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome. Os animais tinham ração, ela não tinha nada, geladeira completamente vazia, não tinha nem água e nada para comer”, completou.

Segundo a ativista, o forte odor de urina e fezes dos bichos era sentido do portão do prédio. Ela contou ainda que Rejane não tinha nenhum produto de limpeza, não tomava banho há meses e dormia em um colchão “imundo”. Além disso, a cozinha estava com pilhas de louças acumuladas, e a luz do banheiro não funcionava.

Ao longo do dia, Deise e outras voluntárias realizaram uma grande faxina no apartamento. Elas também compraram mantimentos, como água, café, bolo, biscoitos e suco, além de um novo colchão. Os animais foram resgatados. Um dos cães tinha sarna, enquanto dois gatos estavam com muitas pulgas. Eles serão tratados e entregues à adoção.

A ativista afirmou que a ex-atriz está com início de demência, e revelou que abriu uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar a artista. “Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão dela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa”, disse.

“Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente. Ela não é uma pessoa louca. Acredito que um grupo de ajuda vai fazer muito bem a essa senhora. A Rejane ficou muito feliz e emocionada (com a ajuda). Ela chorou e ganhei um abraço enorme e apertado”, completou.

Rejane atuou em novelas dos anos 1970, como ‘O Feijão e o Sonho’ (1976), ‘Espelho Mágico’ (1977), ‘Dancin' Days’ (1978) e ‘Pai Herói’ (1979).