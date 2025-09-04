Mãe de Zé Felipe reage a flagra de Virginia Fonseca e Vini Jr

Virginia e Poliana tinham uma relação próxima - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Poliana Rocha está de olho nos novo romance de Virginia Fonseca com Vini Jr. Ex-sogra da influenciadora, a mãe de Zé Felipe reagiu ao post que flagrava o casal no barco do atleta, em Madrid, na Espanha.

A esposa do cantor Leonardo curtiu a publicação, deixando os internautas intrigados sobre a relação dela com a ex-nora, que é mãe de seus três netos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Será que eu tô vendo mesmo isso? Zé Felipe com várias mulheres, todo mundo aplaude. Virginia só porque está com um homem negro estão atacando ela e debochando”, disse uma.

“Já já ela inventa uma desculpa no story kkkk que curtiu sem querer”, afirmou outro. “Poliana é das minhas, ela curte e não tá nem aí”, defendeu uma terceira.

Romance

Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram em julho deste ano, após a loira começar a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagir nas publicações dele.

O atleta do Real Madrid, que não foi convocado para participar do amistoso da Seleção Brasileira, não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentarem sobre o possível casal.

A loira também foi flagrada em clima íntimo com o jogador na festa de aniversário dele, que aconteceu durante três dias no Rio de Janeiro. Recentemente, ela confirmou sua participação no evento: “Saí da festa e fui direto fazer a live [da WePink, marca dela]. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer”.