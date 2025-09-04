Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO EM PAZ?

Mãe de Zé Felipe reage a flagra de Virginia Fonseca e Vini Jr

Virginia e Vini Jr foram flagrados em clima íntimo na Espanha

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/09/2025 - 17:20 h
Virginia e Poliana tinham uma relação próxima
Virginia e Poliana tinham uma relação próxima -

Parece que Poliana Rocha está de olho nos novo romance de Virginia Fonseca com Vini Jr. Ex-sogra da influenciadora, a mãe de Zé Felipe reagiu ao post que flagrava o casal no barco do atleta, em Madrid, na Espanha.

A esposa do cantor Leonardo curtiu a publicação, deixando os internautas intrigados sobre a relação dela com a ex-nora, que é mãe de seus três netos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

“Será que eu tô vendo mesmo isso? Zé Felipe com várias mulheres, todo mundo aplaude. Virginia só porque está com um homem negro estão atacando ela e debochando”, disse uma.

“Já já ela inventa uma desculpa no story kkkk que curtiu sem querer”, afirmou outro. “Poliana é das minhas, ela curte e não tá nem aí”, defendeu uma terceira.

Romance

Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram em julho deste ano, após a loira começar a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagir nas publicações dele.

Leia Também:

Cauã Reymond surpreende com indireta a Bolsonaro: “E a tornozeleira?"
Voltaram? Cauã Reymond aparece com morena e web aponta possível ex
João Guilherme debocha de ex-global após anúncio de A Fazenda

O atleta do Real Madrid, que não foi convocado para participar do amistoso da Seleção Brasileira, não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentarem sobre o possível casal.

A loira também foi flagrada em clima íntimo com o jogador na festa de aniversário dele, que aconteceu durante três dias no Rio de Janeiro. Recentemente, ela confirmou sua participação no evento: “Saí da festa e fui direto fazer a live [da WePink, marca dela]. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Poliana Rocha vini jr Virginia Fonseca zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia e Poliana tinham uma relação próxima
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia e Poliana tinham uma relação próxima
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Virginia e Poliana tinham uma relação próxima
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Virginia e Poliana tinham uma relação próxima
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x