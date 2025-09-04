Menu
INDIRETA?

Cauã Reymond surpreende com indireta a Bolsonaro: “E a tornozeleira?"

Ator participou do Mais Você, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 4

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/09/2025 - 17:01 h
Ator surpreendeu internautas com fala -

No Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 4, Cauã Reymond participou do programa junto com Gil do Vigor e proporcionou um momento surpreendente enquanto comentavam os últimos acontecimentos de Vale Tudo.

“O Marco Aurélio (Alexandre Nero) quer apressar o casamento com Leila porque tem medo da Odete (Débora Bloch) processá-lo e ele ser preso. Ele quer adiantar a cerimônia para se livrar logo da situação”, disse Gil do Vigor.

O ator, então, indagou: “Será que ele vai mandar uma banana para o Brasil também?” O ex-BBB se surpreendeu com o comentário de Cauã: “Na cena de ontem foi ótimo porque ele já ficou pensando: ‘E se eu for preso? E a cela? Vai estar sujo?’”

“E a tornozeleira?”, brincou Cauã, fazendo referência às medidas cautelares impostas em julho deste ano ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Logo depois, Ana Maria Braga chamou o intervalo comercial, interrompendo o galã: “11h28. Eu vou para o intervalinho e volto já. Aguenta a mão aí que eu tenho mais".

