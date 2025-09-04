Menu
ENTRETENIMENTO
NOVO ROMANCE?

Vini Jr. causa alvoroço na Web ao reagir a foto de Virginia de biquíni

Nova interação entre jogador e influenciadora aumentou especulações sobre possível romance

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/09/2025 - 19:40 h
Influenciadora também visitou o estádio do Real Madrid
Influenciadora também visitou o estádio do Real Madrid -

Virginia Fonseca e Vinicius Jr.voltaram a chamar atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. A influenciadora publicou um carrossel de fotos de biquíni para se despedir da temporada de férias na Espanha e recebeu uma curtida do jogador do Real Madrid, gesto que foi o suficiente para inflamar novamente os boatos de envolvimento entre os dois.

“Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau”, escreveu Virginia na legenda

Leia Também:

Filha de Roberto Justus revela que fez transplante pelo SUS
Luan Pereira volta a atacar Dado Dolabella após agressão: “Doido”
Zé Felipe reage a pergunta sobre beijar a ex: “Nem pensar”

Na quarta-feira, 3, um dia antes da interação virtual, os dois foram flagrados juntos em Marbella, cidade litorânea da Espanha. Virginia e Vini Jr. aproveitaram o dia em um iate luxuoso ao lado de amigos e foram fotografados deixando a embarcação.

As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, fortaleceram as especulações de que a relação entre os dois estaria evoluindo para algo mais sério.

Virginia tem aproveitado a viagem para curtir dias de descanso com amigos no país europeu. Durante a estadia, a influenciadora também visitou o estádio do Real Madrid, clube onde Vini Jr. atua, o que foi interpretado por muitos fãs como mais um indício da proximidade entre eles.

Imagem ilustrativa da imagem Vini Jr. causa alvoroço na Web ao reagir a foto de Virginia de biquíni
| Foto: Reprodução | Redes sociais

Rumores em alta

Os rumores de romance não são novos. A aproximação de Virginia e Vini Jr. foi revelada em julho pela coluna Fábia Oliveira, pouco tempo após o fim do casamento da influenciadora com o cantor sertanejo Zé Felipe, de quem se separou em maio. O relacionamento anterior durou cinco anos e resultou em três filhos.

Na ocasião, Virginia foi vista em festas privadas organizadas pelo jogador no Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário. Uma fonte relatou que, em uma dessas comemorações, ela chegou acompanhada de Vini Jr. e os dois permaneceram juntos em clima de intimidade em uma área reservada próxima à piscina.

Tags:

polêmica vini jr Virginia Fonseca

x