Filha de Roberto Justus revela que fez transplante pelo SUS

Fabiana fez o tratamento contra a leucemia

Fabiana Justus usou suas redes sociais para desmentir os boatos em torno de seu transplante de medula, feito em decorrência do tratamento de leucemia. A filha de Roberto Justus rebateu o comentário feito por um internauta, nesta quarta-feira, 4, e revelou que o processo foi feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Tem gente que afirma coisas sem saber. Existe muita confusão sobre esse assunto, e acabam disseminando informações erradas. Isso é muito perigoso. Quando o médico põe o nome em um banco nacional para tentar encontrar um doador para seu paciente”, disse ela.

“Também pode tentar colocar um banco internacional, global, para ter mais possibilidades de achar. E não precisa gastar dinheiro para isso. É feito pelo SUS. Meu transplante, o trajeto da medula nova de lá [de fora do Brasil] para cá, isso foi tudo feito pelo SUS”, completou.

Por fim, a jovem afirmou que não usou o dinheiro para se salvar. “Não foi dinheiro que comprou minha medula. Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí que não são corretas. E não tem fila de transplante de medula óssea”, concluiu.