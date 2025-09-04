Menu
ENTRETENIMENTO
TRETA?

Luan Pereira volta a atacar Dado Dolabella após agressão: “Doido”

O cantor detonou publicamente o ex de Wanessa Camargo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/09/2025 - 18:51 h
Luan e Dado brigaram em um bar
Luan e Dado brigaram em um bar -

Luan Pereira voltou a falar sobre sua briga com Dado Dolabella em um bar, no Rio de Janeiro. O cantor desmentiu o ator, que é ex de Wanessa Camargo, nesta quarta-feira, 3, e afirmou que foi empurrado por ele de forma repentina.

“Pra mim, não teve briga não. Foi um doido que chegou me empurrando, chegando lá. Falei com Camila, que é minha assessora de imprensa… Tipo assim, foi uma crise de ciúmes, não tenho nada a ver com a vida pessoal deles e tudo que passaram”, disse ele, em entrevista ao Portal LeoDias.

O artista ainda falou sobre as confusões envolvendo seu nome nas redes sociais, alegando que tenta sempre fugir das polêmicas. “Mas tenho meu Deus no coração e nada na vida, no mundo, vai me fazer sair da razão, vai me tirar a paciência e me fazer partir pra agressão”, completou.

Relembre a briga:

Dado Dolabella foi acusado de agredir Luan Pereira e Wanessa Camargo em um bar, após as gravações do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck.

Na ocasião, Luana teria chamado a filha de Zezé Di Camargo para mostrar um passo de dança e pegou na cintura dela. O fato irritou o ex-Fazenda, que partiu para cima do cantor e o empurrou, causando um alvoroço no local.

Luan chegou a se pronunciar sobre o assunto em seu perfil do Instagram e contou detalhes do ocorrido. “Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: ‘desculpa’. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: ‘cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum’”, disse.

“Acordei com esses bafafás, com esses negócios. O povo falando que estou roxo. É espinha, gente. É a fase dos hormônios à flor da pele, a adolescência. Apesar dos meus 22 anos. (…) Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão. E tchau, obrigado”, concluiu ele, brincando com a situação.

Tags:

dado dolabella luan pereira

Ver todas

x