Neymar abre o jogo sobre relação com a sogra após polêmica

Neymar ao lado da sogra e da esposa - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos recentes envolvendo ele e sua sogra, Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi. O atleta comentou em uma página de fofocas do Instagram sobre a relação que mantém com a avó de suas netas e reforçou que não tem nada contra ela.

“Que mentira, eu adoro minha sogra… Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!”, escreveu ele na aba de comentários da publicação.

A resposta veio após circularem rumores de que o craque do estaria incomodado com a presença de Telma em sua mansão, localizada em São Paulo. Ela se mudou para o local logo após o nascimento de Mel, filha caçula dele com Biancardi.

Fontes alegaram que Neymar estava irritado com as mudanças feitas e propostas pela sogra, que estaria ocupando espaços e mexendo na rotina da família, composta por ele, Bruna, Mavie e Mel.

Mãe de Biancardi se pronuncia

Quem também usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto foi a própria Telma. Ela comentou na mesma publicação que Neymar e contou que não mora na casa do casal.

“Não costumo me manifestar, mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro, não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa, graças a Deus. Acho que viram por essas páginas que nada tem a acrescentar”, iniciou ela.

A mãe de Biancardi ainda frisou que possui uma relação de respeito com o genro. “A minha educação e discrição não me permite invadir espaços alheios, tão menos dar ordens a funcionários que não sejam meus. O tipo de relacionamento que tenho com Neymar é de muito respeito de ambas às partes”, disparou.

“Cuido, sim, das minhas filhas e netas, da minha família como um todo, abro mão muitas vezes da minha rotina e trabalho para estar presente, e sou extremamente grata a Deus por poder viver esse momento junto às minhas netas”, completou.

Por fim, Telma garantiu que tudo que faz é por amor à família. “Não sou peso morto na vida de ninguém. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse, cuidado, zelo e dedicação, sinto muito. E outra coisinha, não preciso de likes, [tenho] rede social fechada”, concluiu.