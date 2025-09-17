É grave? Carlinhos de Jesus detalha doença e tratamento no hospital

Carlinhos de Jesus usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde - Foto: Reprodução | Instagram

O coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos, Carlinhos de Jesus, usou as redes sociais na noite da última terça-feira, 16, para atualizar seu estado de saúde. Em vídeo gravado direto do hospital e publicado no Instagram, ele detalhou a doença autoimune que enfrenta e o tratamento que está realizando.

“Passando por aqui, primeiramente, pra fazer um grande agradecimento a todos vocês que se manifestaram pelas minhas redes sociais. São milhões de visualizações, e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado”, começou Carlinhos, mostrando gratidão pelo apoio dos fãs.

Ele explicou que a enfermidade, diagnosticada desde 2022, é a verdadeira causa da paralisia em sua perna direita, desmentindo informações anteriores sobre bursite ou tendinite.



“O que está me deixando acamado hoje na cadeira de rodas não é a bursite trocantérica nem a tendinite de glúteos. Isso foi o diagnóstico inicial, que realmente desencadeou uma doença autoimune que eu tenho diagnosticada desde 2022, que é a neuro radiculopatia desmielinizante crônica. É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha”, disse.

Tratamento e expectativa de recuperação

Carlinhos detalhou o tratamento atual e os próximos passos para recuperação: “Eu já estou fazendo tratamento, inclusive hoje estou aqui no hospital fazendo uma infusão de imunoglobulina humana, que faz parte do tratamento”.

O artista se mostrou confiante e motivado com o tratamento. “[São] Oito meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço, muito obrigado. Em breve estarei fora da cadeira de rodas com certeza. Fé, foco, buscar o objetivo que é sair da cadeira”, finalizou.