Filho de Simone Mendes cai no choro ao descobrir passado da mãe

Simone Mendes fez um vídeo emocionante ao lado de seu filho mais velho, Henry, nesta terça-feira, 16. A cantora participou de uma trend no Instagram onde pedia para a criança dar um passo à frente caso ela tivesse os privilégios listados na infância.

Entretanto, a sertaneja só andou quando foi questionada se precisou trabalhar na infância para ajudar nas despesas de casa. Emocionado, o jovem não conseguiu conter o choro e abraçou a mãe ao descobrir a verdadeira história de vida dela.

Presente durante a gravação, o marido de Simone, Kaká Diniz, deu um conselho para o filho, explicando que ele deveria agradecer pelos privilégios. “Você precisa aprender a valorizar as coisas. Como você tem tudo, não tem do que reclamar”, disse ele.

Nos comentários, diversos fãs e amigos de Simone se emocionaram com a atitude. “Que vídeo mais lindo e necessário! Emocionada”, disse a atriz Larissa Manoela. “Meu Deus!! Um exercício tão simples, que ensinou tantoooooo. Quanta emoção diferente ele sentiu..educar com amor e cuidado”, disparou uma seguidora.

“Chorando, feliz e grata por ter podido proporcionar tanta coisa que eu não tive. Nossos filhos tem que saber. Amei o vídeo, família abençoada que amamos”, completou outra fã da artista.