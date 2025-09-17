Zilu Camargo é atacada por namorar 'coroa pé na cova'; entenda

A famosa foi criticada por internautas - Foto: Reprodução | Instagram

Zilu Camargo virou alvo de críticas nesta semana por namorar com um rapaz mais velho. Ex-mulher de Zezé Di Camargo, a empresária respondeu um comentário feito em sua publicação no Instagram sobre o assunto.

“Você é linda! Só que não entendo o porquê de você colar com aquele coroa velho! Você merece coisa muito melhor... um quarentão lindo e belo, não um coroa pé na cova”, escreveu um seguidor.

Incomodada com as ofensas proferidas ao seu atual romance, a famosa afirmou que sua única preocupação é a devoção a Deus. “Não estou colada com ninguém, só com Deus”, disparou ela.

O rapaz a quem o internauta se refere é o empresário Antonio Casagrande. Os dois moravam juntos em Orlando, nos Estados Unidos, e Zilu alternativa entre suas vindas ao Brasil e a moradia com o amado.

Zilu Camargo e Antonio Csagrande juntos | Foto: Reprodução | Instagram

Entretanto, o rapaz não foi visto nas fotos do aniversário dela em Orlando, que teve o tema de festa junina. Até o momento, a famosa não se pronunciou sobre o suposto fim do romance.