Fernanda Lima abre o jogo sobre término com Rodrigo Hilbert
A apresentadora contou detalhes sobre a preparação para o ocorrido
Por Franciely Gomes
Fernanda Lima abriu o coração e falou sobre a possibilidade de terminar seu casamento com Rodrigo Hilbert. Casada com o modelo há 20 anos, a famosa afirmou que está preparada caso o fato aconteça.
“Sempre penso assim: se um dia não for mais [interessante para os dois], vamos embora. Vamos para o que tiver que ser, a vida está aí. Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente”, disse ela, em entrevista ao podcast “Pod Fala”.
A loira ainda reforçou que sempre buscou ter sua independência emocional e financeira. “Fico pensando que seja lá o que for acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. A ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que precisamos de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem... Precisamos destruir isso para gerações futuras”, disparou.
Fernanda e Rodrigo são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco Hilbert, que atualmente trabalham como modelos aos 17 anos, e a caçula Maria Manoela, 5 anos de idade.
Sem relacionamento aberto
Em entrevista recente, Fernanda deixou claro que ela e o esposo não possuem pretensão de abrir o relacionamento e se relacionar sexualmente com outras pessoas. A famosa reforçou que o modelo de monogamia adotado pelo casal funciona muito bem.
“Eu não vou ter um relacionamento aberto. Não sei lidar com relacionamento aberto. Eu penso que é menos hipócrita, tendo em vista que os homens muitas vezes já têm relacionamentos abertos e as mulheres não”, disse ela no podcast “TerapiRA”.
“Apesar de achar que hoje em dia a situação já está mais igualitária, mas eu acho que não dá certo. Todos os meus amigos que abriram, um ano depois, terminaram”, concluiu.
