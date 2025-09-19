Fernanda Lima abre o jogo sobre término com Rodrigo Hilbert

Rodrigo e Fernanda estão juntos há mais de 20 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Lima abriu o coração e falou sobre a possibilidade de terminar seu casamento com Rodrigo Hilbert. Casada com o modelo há 20 anos, a famosa afirmou que está preparada caso o fato aconteça.

“Sempre penso assim: se um dia não for mais [interessante para os dois], vamos embora. Vamos para o que tiver que ser, a vida está aí. Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente”, disse ela, em entrevista ao podcast “Pod Fala”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A loira ainda reforçou que sempre buscou ter sua independência emocional e financeira. “Fico pensando que seja lá o que for acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. A ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que precisamos de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem... Precisamos destruir isso para gerações futuras”, disparou.

Fernanda e Rodrigo são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco Hilbert, que atualmente trabalham como modelos aos 17 anos, e a caçula Maria Manoela, 5 anos de idade.

Sem relacionamento aberto

Em entrevista recente, Fernanda deixou claro que ela e o esposo não possuem pretensão de abrir o relacionamento e se relacionar sexualmente com outras pessoas. A famosa reforçou que o modelo de monogamia adotado pelo casal funciona muito bem.

“Eu não vou ter um relacionamento aberto. Não sei lidar com relacionamento aberto. Eu penso que é menos hipócrita, tendo em vista que os homens muitas vezes já têm relacionamentos abertos e as mulheres não”, disse ela no podcast “TerapiRA”.

“Apesar de achar que hoje em dia a situação já está mais igualitária, mas eu acho que não dá certo. Todos os meus amigos que abriram, um ano depois, terminaram”, concluiu.