JUNTOS!

Cantora reata casamento com empresário preso por fraude

A artista confirmou o retorno do romance nesta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/09/2025 - 13:12 h
A artista escondeu a informação da mídia
-

A cantora Perlla reatou seu casamento com Patrick Abrahão. A confirmação foi feita por ela mesma nesta semana, durante uma entrevista ao programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV!.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Perlla (@perlla)

“Vocês estão juntos agora e está todo mundo vendo”, disparou a apresentadora. “É verdade”, confirmou a artista, conhecida por dar voz ao famoso hit “Tremendo Vacilão”, no início de sua carreira no funk.

Os dois retomaram o relacionamento quase um ano após o término, que foi anunciado em agosto do ano passado. Na época, a famosa, que agora canta músicas gospel, alegou que os dois estavam dando um tempo na relação.

Prisão de Patrick

Vale lembrar que o histórico judicial de Patrick não é tão limpo assim. Em 2022, o empresário foi preso, acusado de integrar um esquema de pirâmide financeira transnacional. A detenção aconteceu durante a operação “La Casa de Papel”, organizada pela polícia do Rio de Janeiro.

Ele ficou detido por cerca de 10 meses na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó. Dentre os crimes cometidos por ele estão: operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta de instituição financeira, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

Em seu perfil do Instagram, ele se manifestou pelo caso e alegou que iria provar sua inocência. “Uma das coisas mais difíceis pra mim dentro desses dez meses, foi não poder me expressar, não poder encaixar todo esse quebra-cabeça. Todas as noites quando eu deitava, imaginava como seria o dia do meu interrogatório, as provas que eu tinha documentadas, e tinha também convicção que no dia que eu pudesse me expressar, esse pesadelo teria fim”, disse ele na época.

x