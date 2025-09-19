Wanessa Camargo é flagrada em clima íntimo com ator global

A famosa está vivendo um novo romance - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Wanessa Camargo superou Dado Dolabella e está seguindo em frente com um novo amor. A cantora foi flagrada em clima íntimo com o ator Allan Souza Lima , nesta quinta-feira, 18, em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No registro, que viralizou nas redes sociais, a filha de Zezé Di Camargo aparece sendo abraçada por trás pelo artista, enquanto curtem um som, sem esconder o clima de romance para as pessoas que estavam no local.

Os dois já haviam sido apontados como affairs há algumas semanas, mas negaram a informação. Na época, Wanessa explicou que recebeu ajuda do ator após a confusão armada por seu ex, Dado, em um restaurante.

“O Allan Souza, que é também meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio, vendo que eu estava bem abalada”, disse ela, deixando claro que o rapaz era apenas um amigo

Allan também negou o romance

Já Allan fez um desabafo sobre a invasão de privacidade que sofre por ser famoso. “Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, já passei por situações também. Acho que existe uma diferença entre invasão de privacidade e falta de privacidade”, iniciou.

“Nós, artistas, que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente com a falta de privacidade e temos que saber lidar com isso. Agora, invasão de privacidade, cabe a nós permitirmos ou não”, reforçou.

“Então, eu sempre tento manter exatamente essa linha tênue, entre a falta de [privacidade] e a invasão de [privacidade]. É muito legal te reconhecerem na rua e admirarem seu trabalho, mas também tem um preço muito grande. Às vezes prefiro manter o meu silêncio”, finalizou.