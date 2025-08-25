Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa Camargo engata novo romance

Novo relacionamento da cantora surge após polêmica com Dado Dolabella

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/08/2025 - 19:29 h
Casal teria se aproximado nos bastidores da Dança dos Famosos
-

Em meio à recente polêmica envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo, um novo desdobramento vem movimentando a história. Segundo informações do portal Leo Dias, Wanessa estaria vivendo um romance com o ator Allan Souza Lima. Ambos fazem parte do elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

De acordo com a publicação, os dois teriam se aproximado nos bastidores da competição e, segundo amigos próximos, já chegaram a dormir juntos. A química entre Wanessa e Allan teria sido o motivo da irritação de Dado Dolabella, que, embora não tivesse certeza, já suspeitava do possível envolvimento da ex-namorada.

Em um vídeo de uma celebração com integrantes do Dança dos Famosos que viralizou nas redes, Wanessa e Allan aparecem dançando juntos de forma divertida. Segundo a publicação, no momento em que o vídeo foi gravado, os dois já estariam ficando.

Polêmica envolvendo Dado Dolabella

Wanessa Camargo teria sido vítima de agressão por parte do ator Dado Dolabella no Bar do Vidal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira, 21. O ator, ex-namorado da cantora, teria se envolvido em uma confusão durante uma confraternização com participantes do Dança dos Famosos.

Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, a confusão começou quando o cantor Luan Pereira mostrou um passo de dança à cantora, segurando-a pela cintura. A namorada de Luan estava presente e não havia qualquer clima de paquera entre os dois, mas Dado, movido por ciúmes, teria empurrado Luan, que caiu no chão, e em seguida, também teria empurrado Wanessa.

O ator foi afastado do local, enquanto Wanessa retornou ao hotel Hilton, acompanhada pelo colega de programa Allan Souza Lima. Fontes afirmam que Dado tentou seguir a cantora até o hotel, mas não obteve resposta. Wanessa teria orientado sua equipe a acionar a polícia contra o ator.

dado dolabella polêmica wanessa camargo

x