Raquel Brito se pronuncia após acusações e parar na delegacia

Raquel Brito falou sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Após ser chamada para depor nesta segunda-feira, 25, na Delegacia de Defesa do Consumidor, localizada no centro de Salvador, a influenciadora Raquel Brito fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre o ocorrido.

Na publicação, a irmã de Davi Brito comentou sobre a abordagem e garantiu que está disposta a esclarecer os fatos: “Eu nunca fiz publicidade enganosa. Eu tô e sempre estarei disponível para esclarecer tudo”.

A influenciadora também reforçou que a acusação não tem relação com casas de apostas e reiterou seu compromisso em explicar toda a situação.

“E deixa eu te falar uma coisa, não foi nada envolvendo casas de aposta e, mesmo que fosse, eu tô aqui pra esclarecer tudo. Inclusive, eu tava até esperando ficar pronto todo o relatório e vou fazer questão de publicar aqui pra vocês”, afirmou.

Por fim, Raquel desabafou sobre o impacto emocional do episódio: “Hoje foi o pior dia da minha vida”.