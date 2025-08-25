Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

O que rolou? Virginia e Ana Castela se encontram no mesmo camarote

Encontro ocorreu durante o Festival do Peão de Barretos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/08/2025 - 15:31 h | Atualizada em 25/08/2025 - 16:04
Encontro já havia sido antecipado por Leo Dias
No mundo dos famosos, Virginia Fonseca voltou a se destacar em meio a mais uma polêmica que cerca a apresentadora. Após rumores de um suposto affair entre Ana Castela e o ex-marido da influenciadora,Zé Felipe, um inesperado encontro entre as duas aconteceu no Festival do Peão de Barretos, na última sexta-feira, 22.

O possível encontro já havia sido antecipado por Leo Dias, no programa "Melhor da Tarde", despertando a curiosidade dos internautas sobre como seria a interação entre as artistas.

Segundo pessoas presentes no evento, houve um momento de tensão quando Virginia teria ido cumprimentar a cantora, mas não foi correspondida, o que, segundo relatos, pode ter ocorrido devido à movimentação no local.

Ana Castela e Zé Felipe?

Desde julho, os cantores vêm movimentando as redes sociais com rumores de um relacionamento, após serem flagrados juntos em um passeio em um dos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Nos bastidores do SBT, fontes afirmam que Virginia ficou bastante abalada com a situação, chegando até a deixar escapar lágrimas durante as gravações do "Sabadou com Virginia".

Apesar disso, em entrevista ao Portal LeoDias, a apresentadora elogiou a sertaneja.

“Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”.

x