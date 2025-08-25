Estrela de reality show tatua marca de biquíni; confira

A famosa compartilhou um registrou o momento - Foto: Reprodução | Instagram

Kenzie Ziegler surpreendeu os seguidores ao fazer uma tatuagem de marca de biquíni nesta semana. Ex-estrela do reality show americano Dance Moms, a jovem compartilhou um registro do resultado em seu perfil do Instagram.

Na legenda da publicação, ela contou que os desenhos fazem parte de uma estratégia para divulgar seu novo single, Tan Lines, que traduzido para o português significa ‘marcas de bronzeado’.

No vídeo, a famosa aparece colando fitas adesivas para imitar o formato do biquíni, enquanto o tatuador usa tinta na cor creme para reproduzir o contraste de tons da pele, simulando o resultado de um dia inteiro na praia.

Entretanto, o resultado não agradou muito os internautas, que criticaram a famosa. “Faz isso não amiga, vem pro Brasil fazer marquinha de fita”, disse uma. “Nossa, amiga, espero que seja meme…”, disparou outra.

Confira: