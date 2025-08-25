Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Camila Queiroz anuncia sexo do primeiro bebê: “Sempre sonhamos”

Casal de atores anunciou a chegada do primeiro filho em julho deste ano

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/08/2025 - 17:37 h
Casal anunciou o sexo do primeiro filho
Casal anunciou o sexo do primeiro filho -

Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira,25, a revelação do sexo do seu primeiro filho. A atriz, casada com Klebber Toledo há sete anos, comemora a chegada de uma menina à família.

Em vídeo, o casal aparece sentado em uma cama ao lado de um bolo. Eles pegam duas taças para a revelação do bebê e, após descobrir o sexo, se abraçam e se beijam.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Raquel Brito se pronuncia após acusações e parar na delegacia
Estrela de reality show tatua marca de biquíni; confira
Participantes da Dança dos Famosos são cotados para o BBB 26

“Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo ♥️🙏🏼”, escreveu a atriz na legenda.

O anúncio da gravidez foi feito em julho pelas redes sociais dos atores, que receberam muito carinho de seguidores e amigos próximos. Atualmente, a atriz está com seis meses de gestação.

Confira publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camila Queiroz Klebber Toledo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casal anunciou o sexo do primeiro filho
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Casal anunciou o sexo do primeiro filho
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Casal anunciou o sexo do primeiro filho
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Casal anunciou o sexo do primeiro filho
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x