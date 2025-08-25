Camila Queiroz anuncia sexo do primeiro bebê: “Sempre sonhamos”

Casal anunciou o sexo do primeiro filho - Foto: Reprodução| Instagram

Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira,25, a revelação do sexo do seu primeiro filho. A atriz, casada com Klebber Toledo há sete anos, comemora a chegada de uma menina à família.

Em vídeo, o casal aparece sentado em uma cama ao lado de um bolo. Eles pegam duas taças para a revelação do bebê e, após descobrir o sexo, se abraçam e se beijam.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo ♥️🙏🏼”, escreveu a atriz na legenda.

O anúncio da gravidez foi feito em julho pelas redes sociais dos atores, que receberam muito carinho de seguidores e amigos próximos. Atualmente, a atriz está com seis meses de gestação.

Confira publicação: