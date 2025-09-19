Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Depois de Anitta, Juliette se manifesta sobre a PEC da Blindagem

PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/09/2025 - 8:34 h
Juliette
Juliette -

A cantora Juliette se manifestou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 16. A artista compartilhou um card no X (antigo Twitter) se posicionando contra a PEC.

“PEC da Bandidagem, não. Senadores, contamos com vocês”, diz a imagem publicada pela ex-BBB na rede social.

Além de Juliette, artistas como Caetano Veloso e Anitta também se manifestaram contra a medida. “A PEC da Bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desses”, disse o cantor e compositor baiano.

Leia Também:

Anitta critica PEC da Blindagem e faz apelo aos fãs
Jojo Todynho se irrita com acusações e reage: "Também sou abusiva"
Gretchen revela uso de maconha para tratar doença séria: “Liberdade”

Anitta compartilhou o mesmo card que Juliette. A famosa ainda aproveitou para fazer um pedido aos fãs e admiradores que a acompanham. “Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política”, escreveu ela na legenda da publicação.

Enviada para análise do Senado após aprovação na Câmara, a proposta de emenda à Constituição nº 3/2021 prevê que processos criminais contra deputados e senadores só sejam abertos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com autorização do Congresso Nacional. Além disso, a proposta também estende o foro privilegiado para presidentes nacionais de partidos que tenham representação no Congresso.

x