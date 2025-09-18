PRONUNCIAMENTO
Anitta critica PEC da Blindagem e faz apelo aos fãs
A cantora fez posts sobre o assunto em seus perfis nas redes sociais
Por Franciely Gomes
Anitta usou suas redes sociais para se manifestar sobre a PEC da Blindagem. A cantora fez um post em seu perfil do X, o antigo Twitter, na quarta-feira, 17, criticando a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana.
“PEC da Bandidagem não. Senadores, contamos com vocês”, dizia o card compartilhado por ela, que posteriormente também foi publicado em seu perfil do Instagram, que possui mais de 63 milhões de seguidores.
A famosa ainda aproveitou para fazer um pedido aos fãs e admiradores que a acompanham. “Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política”, escreveu ela na legenda da publicação.
Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política pic.twitter.com/S4WlsxOIjX— Anitta (@Anitta) September 18, 2025
Mas o que é a PEC da Blindagem?
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem pretende criar novos mecanismos de proteção judicial aos parlamentares em ações penais. Chamada também de PEC 3/2021, ela prevê a autorização do Poder Legislativo para a abertura de processos criminais, em um prazo de 90 dias.
Caso seja aprovada também pelos senadores, a decisão fará com que o Supremo Tribunal Federal (STF) perca o aval para abrir processos criminais contra os parlamentares, independente do crime que cometam.
Pela PEC, em casos de crime inafiançável, como racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e outros, os autos do processo devem ser enviados à Câmara ou ao Senado em até 24 horas. A decisão de manter preso o deputado ou senador, será feita por votação entre os parlamentares.
