Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA DE VIDA

Gretchen revela uso de maconha para tratar doença séria: “Liberdade”

A cantora contou detalhes sobre uso da planta medicinal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 22:18 h
A famosa contou detalhes do caso
A famosa contou detalhes do caso -

Gretchen abriu o coração e revelou que já usou Cannabis, nome científico da maconha, para tratar uma doença séria no útero. A cantora afirmou que usou a planta de forma medicinal e que a atitude mudou sua vida.

“Eu usava a cannabis para tratar meu útero. A minha experiência com a planta é maravilhosa”, disse ela, em entrevista à revista Breeza. A famosa explicou que precisou retirar o útero em 2024, após desenvolver uma adenomiose.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A cannabis medicinal é um grande achado na ciência mundial, e eu espero que as pessoas não deixem de experimentar por preconceito, porque usá-la dá uma grande liberdade”, disparou ela.

Liberdade para os filhos

Durante o bate papo, a morena contou que o uso da planta a fez ser mais liberal com os filhos. Ela explicou que não os proíbe de experimentar alguma coisa, desde que seja comunicado a ela.

Leia Também:

Assumiram? Ana Castela e Zé Felipe compartilham foto juntos
Ivete Sangalo passeia sozinha em praça famosa de Salvador; assista
Influenciador dá dicas sobre ser corno sem tabus: “Não fujo”

“A minha filha [Valentina] agora tem 15 anos, e eu falo para ela: 'vamos tomar uma cerveja juntas'? Eu prefiro que ela aprenda a beber socialmente comigo do que no meio da rua”, disparou.

“Quando você proíbe, a pessoa pensa: 'bom, se proibiu é porque deve ser legal, deixa eu experimentar”, completou Gretchen, que é mãe de seis: Thammy Miranda, Giullia Vitória Cezimbra, Valentina Miranda, Gabriel Miranda, Sérgio Aversani e Décio Nascimento Jr.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cannabis gretchen maconha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa contou detalhes do caso
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A famosa contou detalhes do caso
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A famosa contou detalhes do caso
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A famosa contou detalhes do caso
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x