Gretchen revela uso de maconha para tratar doença séria: “Liberdade”

A famosa contou detalhes do caso - Foto: Reprodução | Instagram

Gretchen abriu o coração e revelou que já usou Cannabis, nome científico da maconha, para tratar uma doença séria no útero. A cantora afirmou que usou a planta de forma medicinal e que a atitude mudou sua vida.

“Eu usava a cannabis para tratar meu útero. A minha experiência com a planta é maravilhosa”, disse ela, em entrevista à revista Breeza. A famosa explicou que precisou retirar o útero em 2024, após desenvolver uma adenomiose.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A cannabis medicinal é um grande achado na ciência mundial, e eu espero que as pessoas não deixem de experimentar por preconceito, porque usá-la dá uma grande liberdade”, disparou ela.

Liberdade para os filhos

Durante o bate papo, a morena contou que o uso da planta a fez ser mais liberal com os filhos. Ela explicou que não os proíbe de experimentar alguma coisa, desde que seja comunicado a ela.

“A minha filha [Valentina] agora tem 15 anos, e eu falo para ela: 'vamos tomar uma cerveja juntas'? Eu prefiro que ela aprenda a beber socialmente comigo do que no meio da rua”, disparou.

“Quando você proíbe, a pessoa pensa: 'bom, se proibiu é porque deve ser legal, deixa eu experimentar”, completou Gretchen, que é mãe de seis: Thammy Miranda, Giullia Vitória Cezimbra, Valentina Miranda, Gabriel Miranda, Sérgio Aversani e Décio Nascimento Jr.