HOME > ENTRETENIMENTO
ROMANCE NO AR

Assumiram? Ana Castela e Zé Felipe compartilham foto juntos

Os dois estavam sendo apontados como affairs

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 22:05 h
Os dois estão sendo alvo de boatos
-

Ana Castela e Zé Felipe agitaram os seguidores na noite desta quarta-feira, 17. Os cantores compartilharam um registro juntos no feed do Instagram, anunciando uma parceria musical, com direito a gravação de videoclipe.

“Coloca o chapéu que lá vem a pedrada”, escreveram eles na legenda da publicação, fazendo menção aos seus dois bordões famosos no mundo da música sertaneja.

Entretanto, o registro foi o suficiente para alimentar ainda mais os rumores de um possível relacionamento amoroso entre eles, que tem sido visto juntos com frequência e interagindo de forma suspeita durante entrevistas.

Nos comentários, diversos fãs afirmaram que estão torcendo pelo romance. “Zé, já pode assumir, estamos com você”, disse uma. “Não sei porque, mas eu shippo muito”, afirmou outra internauta.

Uma terceira ainda citou o affair da ex de Zé, a influenciadora Virginia Fonseca, com o jogador Vini Jr. “Socorrooooo. Já que @virginia postou stories no quarto do @vinijr. O @zefelipe tem obrigação de ficar com a @anacastelacantora”, disparou.

Confissão de Zé Felipe

Após ser flagrado em clima íntimo com Ana Castela nas últimas semanas, Zé Felipe resolveu fazer uma declaração polêmica em seu show na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 7 de setembro.

Na ocasião, o artista convidou um fã para subir ao palco, que surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. Após a declaração de amor, o rapaz questionou o sertanejo sobre a preferência dele com relação a mulheres.

Leia Também:

Ivete Sangalo passeia sozinha em praça famosa de Salvador; assista
Influenciador dá dicas sobre ser corno sem tabus: “Não fujo”
Culpa de Trump? Anitta explica mudança dos EUA para o Brasil

“A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?”, disparou o rapaz, fazendo menção a sua noiva e a influenciadora Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe. Entretanto, o famoso deu uma resposta surpreendente. “Eu gosto de morena”, disparou ele, levando o público ao delírio.

Apesar de não ter citado nomes, a declaração foi o suficiente para internautas associarem a cantora Ana Castela, que é morena e tem sido vista com frequência ao lado dele.

Os dois estão sendo alvo de boatos
Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Os dois estão sendo alvo de boatos
Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Os dois estão sendo alvo de boatos
Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Os dois estão sendo alvo de boatos
Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

