Ivete Sangalo passeia sozinha em praça famosa de Salvador; assista

A cantora registrou o momento nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo surpreendeu os seguidores do Instagram na noite desta quarta-feira, 17. A cantora compartilhou um registro passeando sozinha pela Praça do Campo Grande, bairro famoso de Salvador.

“Estou aqui dando um rolê no Campo Grande. Vim dar uma caminhada para espairecer a mente. Na praça. Muito ventinho, uma noite de vento. Só de boa na lagoa”, disse ela, exibindo o local vazio ao seu redor.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A artista ainda revelou que gosta de andar sozinha para se desligar do mundo e pensar. “Às vezes eu saio assim sozinha e tudo que eu faço tem que ter alguém do lado aí… gosto não. Gosto do povo que anda comigo, mas gosto de andar assim também às vezes”, disparou ela.

Assista:

A atitude rendeu uma série de comentários dos internautas. “Poderia estar morando na Europa, mas ela é raiz. É isso aí, parabéns pela humildade e simplicidade”, disse um. “Esse seria o normal para a vida dela, mas os “fãs” não estão preparados para esta conversa. As pessoas gostam de LIBERDADE!!! Entendam isso!!!!!!”, afirmou outro.