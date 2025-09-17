Menu
Influenciador dá dicas sobre ser corno sem tabus: “Não fujo”

O rapaz contou detalhes sobre sua relação com os chifres

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 20:26 h
O rapaz conta detalhes sobre a obra

Conhecido como o “maior corno do mundo”, Vagner Macedo resolveu transformar a decepção em fonte de renda. O influenciador lançou seu novo livro, chamado “Ser Corno Ou Não Ser”, onde dá dicas para as pessoas aceitarem melhor os chifres que levam ao longo da vida.

“O título de corno foi dado pela sociedade, eu só adotei. Prefiro viver minha verdade às claras a sustentar uma mentira em silêncio”, disse ele em nota enviada à imprensa.

Casado há 16 anos com Bella Mantovani, o rapaz afirmou que atualmente vive um relacionamento aberto com a amada, onde seu maior fetiche é vê-la se relacionando sexualmente com outro homem.

Vagner ainda contou que o livro é uma forma de rebater as críticas que recebe no dia a dia. “Quando uma mulher fala de sexo, vira literatura de sucesso. Quando um homem assume ser corno, vira piada. Mas eu não fujo da piada, eu a viro”, disparou.

“A maioria trai escondido e vive com medo de ser descoberta. Eu só virei o jogo: não escondo nada e ainda rio disso. O corno foi exaltado a vida inteira, a música sertaneja prega isso, a gente não precisa ter vergonha, seja você mesmo com seu estilo de vida, sem medo de ser feliz”, concluiu.

x