ENTRETENIMENTO
MUDANÇA

Culpa de Trump? Anitta explica mudança dos EUA para o Brasil

A cantora contou o verdadeiro motivo por trás da mudança

Franciely Gomes

Franciely Gomes

17/09/2025 - 19:25 h
A artista voltou aos seu país de origem
A artista voltou aos seu país de origem

Anitta deu um fim aos boatos e revelou o verdadeiro motivo que a fez se mudar dos Estados Unidos para o Brasil. De volta ao seu país natal, a cantora explicou que a mudança foi feita de forma gradativa.

“A minha decisão de voltar para o Brasil e morar aqui, é, primeiro de tudo, porque arrumei uma casa espetacular e não estou com vontade de sair de dentro dela. Fico lá dentro assim: 'Ai, não quero sair, não quero sair'. Brincadeira. Isso foi uma grande ajuda, porém, foi mais quando comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental”, disse ela durante uma coletiva de imprensa.

A artista ainda revelou que aprendeu a valorizar mais seu tempo com a família e os amigos, focando menos no trabalho. “Perdi essa sede que tinha. Tinha muita sede de sucesso, muita sede de ser a maior, a número um, fazer todos os trabalhos. Conforme fui me analisando melhor e cuidando da minha saúde mental, fiquei com menos sede. Só estou com vontade de fazer o que gosto”, disparou.

“E a real é que, no dia a dia da minha vida, me sinto mais feliz podendo falar: 'Oi, mãe, vamos almoçar hoje? Oi, pai, amanhã vamos fazer um negócio?' E ter essa coisa que lá fora não tinha. Lá [nos EUA], era só pensando em trabalho”, completou.

Sem influência de Trump

Durante o bate papo, a famosa também contou que tirou uma ano sabático para se redescobrir e reforçou que a mudança não tem relação com política e com a posse de Donald Trump na presidência do país americano.

“Tirei um ano onde estou só preocupada em aproveitar a minha vida, coisa que nunca tinha feito antes. Então, estou sendo bem feliz mesmo esse ano. Descobrindo muito sobre mim mesma, coisas que nem sabia. Então, não tem a ver com o momento político do país, sabe?”, disparou.

“Acho que não existe você ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política do momento. Tem toda uma população, uma riqueza cultural e um país que me acolheu, onde fiz vários projetos e conquistei milhares de portas abertas”, concluiu.

