Jojo Todynho se irrita com acusações e reage: "Também sou abusiva"

Nos stories, Jojo se mostrou irritada - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Jojo Todynho quebrou o silêncio nesta quarta-feira, 17, após as críticas que recebeu por causa de um comentário polêmico feito pelo namorado, Thiago Gonçalves, sobre seu novo visual. Em um momento descontraído, Thiago chamou a artista de “cavalo” ao ver a transformação dela, o que gerou reação negativa nas redes sociais e levantou acusações de machismo e toxicidade.

Nos stories, Jojo se mostrou irritada com a repercussão e saiu em defesa do parceiro. “Deixa eu falar uma coisa para vocês: ‘Nossa, Jojo, cuidado, eu achei a brincadeira do seu namorado muito tóxica’. Não pode brincar? E aí, eu tô me sentindo a cara da Flordelis e ele não pode brincar mais porque tá sendo tóxico e abusivo?”, disparou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A funkeira ressaltou que a fala de Thiago foi apenas uma piada entre eles e que o público está exagerando ao comparar o episódio a um relacionamento abusivo.

“Vocês têm que aprender a separar o que é um homem abusivo e o que é uma brincadeira saudável. Né, meu velho da lancha? Eu chamo ele de velho do tadala, então eu também sou abusiva! Ele toma tadala? Graças a Deus, não. E eu sou tóxica e abusiva?”, completou, usando humor para reforçar seu ponto.

Jojo também enfatizou que não pediu a aprovação de ninguém para mudar o visual e que está satisfeita com a transformação.

“Eu só mostrei a minha mudança, eu gostei. Não pedi opinião dele nem de vocês”, afirmou, encerrando o assunto.