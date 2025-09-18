Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Jojo Todynho se irrita com acusações e reage: "Também sou abusiva"

Namorado chamou artista de 'cavalo' e deixou web revoltada

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/09/2025 - 8:01 h
Nos stories, Jojo se mostrou irritada
Nos stories, Jojo se mostrou irritada -

A cantora Jojo Todynho quebrou o silêncio nesta quarta-feira, 17, após as críticas que recebeu por causa de um comentário polêmico feito pelo namorado, Thiago Gonçalves, sobre seu novo visual. Em um momento descontraído, Thiago chamou a artista de “cavalo” ao ver a transformação dela, o que gerou reação negativa nas redes sociais e levantou acusações de machismo e toxicidade.

Nos stories, Jojo se mostrou irritada com a repercussão e saiu em defesa do parceiro. “Deixa eu falar uma coisa para vocês: ‘Nossa, Jojo, cuidado, eu achei a brincadeira do seu namorado muito tóxica’. Não pode brincar? E aí, eu tô me sentindo a cara da Flordelis e ele não pode brincar mais porque tá sendo tóxico e abusivo?”, disparou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A funkeira ressaltou que a fala de Thiago foi apenas uma piada entre eles e que o público está exagerando ao comparar o episódio a um relacionamento abusivo.

Leia Também:

Ivete Sangalo passeia sozinha em praça famosa de Salvador; assista
Zé Felipe toma atitude após visita íntima de Virginia a Vini Jr
Gretchen revela uso de maconha para tratar doença séria: “Liberdade”

“Vocês têm que aprender a separar o que é um homem abusivo e o que é uma brincadeira saudável. Né, meu velho da lancha? Eu chamo ele de velho do tadala, então eu também sou abusiva! Ele toma tadala? Graças a Deus, não. E eu sou tóxica e abusiva?”, completou, usando humor para reforçar seu ponto.

Jojo também enfatizou que não pediu a aprovação de ninguém para mudar o visual e que está satisfeita com a transformação.

“Eu só mostrei a minha mudança, eu gostei. Não pedi opinião dele nem de vocês”, afirmou, encerrando o assunto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jojo todynho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nos stories, Jojo se mostrou irritada
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Nos stories, Jojo se mostrou irritada
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Nos stories, Jojo se mostrou irritada
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Nos stories, Jojo se mostrou irritada
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x