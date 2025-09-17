Menu
ENTRETENIMENTO
DEU RUIM!

Zé Felipe toma atitude após visita íntima de Virginia a Vini Jr

A atitude foi percebida pelos fãs do ex-casal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 23:37 h
O cantor não gostou do novo romance da ex
O cantor não gostou do novo romance da ex -

Zé Felipe resolveu desassociar sua imagem da ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca. O cantor removeu todas fotos em que posava sozinho com a loira em seu perfil do Instagram, deixando apenas as que os dois aparecem com os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A atitude foi percebida pelos internautas e fãs do ex-casal, que notaram uma queda brusca na quantidade de posts do perfil do cantor sertanejo, que não se manifestou publicamente sobre o assunto.

O que chama atenção é que a loira e o filho de Leonardo estavam separados desde maio deste ano, mas as fotos só foram apagadas nesta quarta-feira, 17, um dia depois dela viajar para Madrid, na Espanha, e se hospedar na casa do jogador Vini Jr, seu novo affair.

Apesar de não ter confirmado oficialmente que está na mansão do craque do Real Madrid, Virginia tem publicado fotos no local, exibindo elementos que já foram expostos em outros registros do atleta.

Zé Felipe fez a fila andar

Entretanto, vale lembrar que Zé Felipe também seguiu em frente após o fim do casamento e está sendo apontado como affair da cantora Ana Castela, de 21 anos. Os dois têm sido flagrados juntos com frequência e chegaram a viajar para a Disney.

O famoso também tem respondido perguntas polêmicas sobre o caso, dando indícios de que estaria vivendo um romance com a moça, que tem recebido visitas frequentes dele em sua casa, em Londrina, no Paraná.

vini jr vírginia Virginia Fonseca zé felipe

