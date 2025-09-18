Esposa de Éder Militão expõe vício em procedimentos íntimos

Tainá casou com Éder há alguns meses - Foto: Reprodução | Instagram

Tainá Castro usou suas redes sociais para falar de um assunto inusitado com suas seguidoras: os procedimentos íntimos. Esposa do jogador Éder Militão, a morena contou, nesta quinta-feira, 18, que ama fazer mudanças na região íntima e cuida do local mais do que de seu próprio rosto.

“E fora o exame ginecológico, adoro fazer uns babadinhos íntimos também. Eu amo, cuido muito da estética íntima. Assim, às vezes, cuido mais da estética íntima, uma curiosidade, do que procedimentos de rosto. Eu amo”, disse ela.

Apesar de amar fazer lasers, peelings, bioestimuladores, ácido hialurônico e clareamento, Tainá garantiu que nunca realizou nenhum procedimento cirúrgico na região. “É um caminho sem volta, um mundo com 'N' possibilidades e a gente pode fazer tanta coisa”, concluiu.

Cantora passa perrengue após cirurgia íntima

A declaração da esposa do craque do Real Madrid reacendeu o caso recente envolvendo a cantora Fernanda Medrado. A artista fez um desabafo em suas redes sociais nesta semana e contou que adquiriu uma queimadura de terceiro grau após se submeter a uma ninfoplastia, procedimento cirúrgico que diminui os lábios vaginais.

“São 16 dias de terror, da pior cirurgia da minha vida. Estou com muita dor. São noites sem dormir, de madrugada parece que dói dez vezes mais. Está em carne viva pura. Não indico essa cirurgia para o meu pior inimigo. Estou sentada de perna aberta de tanta dor que tô sentindo”, disse ela.

“Como já tive dois partos normais e muda o corpo da mulher, inventei de fazer essa porcaria. Não sei mais [o que fazer], nada passa. Tá tudo absolutamente em carne viva”, completou.