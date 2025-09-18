GÊMEOS?
Ivete Sangalo exalta semelhança com o filho: “Explosão de beleza”
A cantora ainda falou sobre a relação com o herdeiro mais velho
Por Franciely Gomes
Ivete Sangalo não esconde a admiração e o amor que sente pelo filho mais velho, Marcelo Sangalo. Sem papas na língua, a cantora falou abertamente sobre a relação que tem com o garoto e brincou sobre a semelhança física entre eles.
“Ele estava contando no meu ouvido: 'Mãe, que coisa linda seu show' [o garoto se referia a apresentação dela no festival The Town, no último fim de semana]. Ele me joga muito lá em cima, enche minha bola”, disparou ela, em entrevista ao Gshow.
“Fico feliz quando o povo diz que é um ‘clone’, mas eu queria ser linda assim. Essa explosão de beleza”, completou a famosa, que também é mãe das gêmeas Marina e Helena, todos fruto da relação dela com o nutricionista Daniel Cady.
Vida amorosa de Marcelo
Recentemente, Ivete comentou sobre os boatos em torno da vida amorosa d seu filho, que tem apenas 15 anos de idade. Durante uma entrevista para o programa “Fofocalizando”, do SBT, perguntaram à cantora se ela já estava preparada para se tornar sogra.
Leia Também:
“Eu não tô preparada nem para perguntas como a sua, imagina pra ser sogra”, disparou a famosa, levando os apresentadores aos risos. Entretanto, o repórter seguiu instigando o susto e afirmou que o garoto já estava causando um burburinho entre as meninas, recebendo outra resposta bem humorada de Ivete: “Quem tá perguntando? Que meninas?”.
