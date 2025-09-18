Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GÊMEOS?

Ivete Sangalo exalta semelhança com o filho: “Explosão de beleza”

A cantora ainda falou sobre a relação com o herdeiro mais velho

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/09/2025 - 16:38 h
Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo
Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo -

Ivete Sangalo não esconde a admiração e o amor que sente pelo filho mais velho, Marcelo Sangalo. Sem papas na língua, a cantora falou abertamente sobre a relação que tem com o garoto e brincou sobre a semelhança física entre eles.

“Ele estava contando no meu ouvido: 'Mãe, que coisa linda seu show' [o garoto se referia a apresentação dela no festival The Town, no último fim de semana]. Ele me joga muito lá em cima, enche minha bola”, disparou ela, em entrevista ao Gshow.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fico feliz quando o povo diz que é um ‘clone’, mas eu queria ser linda assim. Essa explosão de beleza”, completou a famosa, que também é mãe das gêmeas Marina e Helena, todos fruto da relação dela com o nutricionista Daniel Cady.

Vida amorosa de Marcelo

Recentemente, Ivete comentou sobre os boatos em torno da vida amorosa d seu filho, que tem apenas 15 anos de idade. Durante uma entrevista para o programa “Fofocalizando”, do SBT, perguntaram à cantora se ela já estava preparada para se tornar sogra.

Leia Também:

Influenciadora guarda bolo de casamento para comer 1 ano depois
Anitta critica PEC da Blindagem e faz apelo aos fãs
Ex-participante de reality é barrada no funeral do próprio filho

“Eu não tô preparada nem para perguntas como a sua, imagina pra ser sogra”, disparou a famosa, levando os apresentadores aos risos. Entretanto, o repórter seguiu instigando o susto e afirmou que o garoto já estava causando um burburinho entre as meninas, recebendo outra resposta bem humorada de Ivete: “Quem tá perguntando? Que meninas?”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ivete Sangalo Marcelo Sangalo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Marcelo e sua mãe, a cantora Ivete Sangalo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x