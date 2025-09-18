Menu
FAMOSOS

Ex-participante de reality é barrada no funeral do próprio filho

Caso aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/09/2025 - 13:50 h
Whitney Purvis participou do reality show “Grávida aos 16”
Whitney Purvis participou do reality show “Grávida aos 16” -

Conhecida por participar do reality show “Grávida aos 16”, Whitney Purvis foi impedida de comparecer ao velório do filho, Weston Jr., de 16 anos, que morreu por causas naturais no dia 14 de junho, na Geórgia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu?

Segundo relatos, Whitney recebeu o horário errado no início do funeral. Ao chegar ao local, descobriu que a capela funerária já havia encerrado as atividades e que seu nome não constava na lista de presença para a cerimônia.

Entretanto, o pai do adolescente, Weston Gosa Sr., apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que havia informado o horário correto à ex-companheira e garantiu que Purvis tinha conhecimento do momento certo. De acordo com Gosa, Whitney chegou por volta das 16h15, quando a cerimônia já estava em andamento e as portas haviam sido fechadas.

Além disso, ele divulgou uma foto da lista de presença do funeral, na qual o nome de Purvis aparecia registrado.

A situação deixou Whitney visivelmente abalada e gerou grande repercussão nas redes sociais, assim como discussões entre familiares. Apesar das versões divergentes, pessoas que estavam no local relataram a sensação de injustiça diante do ocorrido.

x