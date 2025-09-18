PREVISÃO
Anjo da Guarda pede desaceleração e equilíbrio para estes 3 signos nesta quinta-feira, 18
Por Bianca Carneiro
Nesta quinta-feira, 18, o recado do Anjo da Guarda chega como um chamado especial para todos os signos: é hora de reduzir o ritmo, ouvir a intuição e confiar mais nos sinais do universo. O dia carrega uma energia suave, mas poderosa, que pede paciência, clareza e fé.
Muitas respostas podem vir de maneira sutil, através de coincidências, conversas ou sensações, mas todas têm potencial de transformação. Entre os signos, três estarão especialmente iluminados nesta data: Aquário, Leão e Libra. Confira o recado especial para cada um:
Sagitário
Para os aquarianos, o recado é de libertação. Pendências antigas e questões que vêm sendo adiadas precisam de atenção agora. Use sua criatividade para resolver problemas e buscar novos caminhos. O momento favorece conversas francas, soluções inesperadas e a chance de transformar situações que pareciam sem saída. Recomeçar pode ser mais fácil do que você imagina.
Leão
Já os leoninos recebem uma orientação para liderar com generosidade. Sua força e presença são inspiradoras, mas o Anjo da Guarda pede que você equilibre autoridade com empatia. Ouvir mais, acolher fragilidades e compartilhar aprendizados pode abrir portas importantes. Hoje é um dia favorável para reconciliações e fortalecimento de laços, especialmente se você agir com humildade e grandeza de espírito.
Libra
Para os librianos, a mensagem é de busca por harmonia interior. É hora de aceitar vulnerabilidades e reconhecer que o equilíbrio emocional começa dentro de si. Se algo ou alguém tem abalado sua paz, reorganize prioridades. O dia pede calma, introspecção e escolhas conscientes. Quando você se permite ser inteiro e mostrar sua essência, o equilíbrio externo vem naturalmente.
A mensagem geral deste dia é clara: desacelerar pode revelar caminhos antes invisíveis. O Anjo da Guarda convida todos os signos a confiarem mais na própria voz interior, pois mesmo os sinais discretos têm força transformadora para quem está disposto a escutar.
