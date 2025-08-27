FAMOSOS
Ivete Sangalo fala sobre vida amorosa do filho: “Que meninas?"
Filho da cantora baiana, Marcelo Sangalo, tem atualmente 15 anos
A cantora Ivete Sangalo foi pega de surpresa nesta quarta-feira,27, ao ser questionada por jornalistas sobre a vida amorosa de seu filho de 15 anos, Marcelo Sangalo.
Durante uma entrevista para o Fofocalizando, perguntaram à cantora se ela já estava preparada para se tornar sogra. Surpresa com a pergunta, ela respondeu brincando: “Eu não tô preparada nem para perguntas como a sua, imagina pra ser sogra.”
Leia Também:
Ainda durante a conversa, o repórter comentou que o filho da artista estaria causando comoção entre as meninas. Ivete reagiu: “Quem tá perguntando? Que meninas?”
Gabi Cabrini, também apresentadora da atração, fez um comentário bem-humorado sobre o filho da cantora, fazendo menção ao recente acontecimento envolvendo o filho de Gugu e Cariúcha: “Ivete, vê bem onde a Cariúcha está e manda seu filho passar bem distante, tá?”
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes