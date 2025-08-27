Ivete Sangalo fala sobre vida amorosa do filho: “Que meninas?"

Ivete Sangalo foi pega de surpresa nesta quarta-feira,27 - Foto: Reprodução| Instagram

A cantora Ivete Sangalo foi pega de surpresa nesta quarta-feira,27, ao ser questionada por jornalistas sobre a vida amorosa de seu filho de 15 anos, Marcelo Sangalo.

Durante uma entrevista para o Fofocalizando, perguntaram à cantora se ela já estava preparada para se tornar sogra. Surpresa com a pergunta, ela respondeu brincando: “Eu não tô preparada nem para perguntas como a sua, imagina pra ser sogra.”

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda durante a conversa, o repórter comentou que o filho da artista estaria causando comoção entre as meninas. Ivete reagiu: “Quem tá perguntando? Que meninas?”

Gabi Cabrini, também apresentadora da atração, fez um comentário bem-humorado sobre o filho da cantora, fazendo menção ao recente acontecimento envolvendo o filho de Gugu e Cariúcha: “Ivete, vê bem onde a Cariúcha está e manda seu filho passar bem distante, tá?”

Veja: