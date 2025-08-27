Cariúcha dispara contra Bruna Marquezine: “Preço a ser pago”

Bruna Marquezine respondeu de forma breve e apresentadora não gostou - Foto: Reprodução| Instagram

Durante o programa "Fofocalizando", do SBT, a apresentadora Cariúcha criticou Bruna Marquezine após a atriz se recusar a conceder uma entrevista no aeroporto.

Na situação, a repórter questionou Bruna sobre as polêmicas envolvendo seu aniversário, um suposto romance com o ator Danilo Mesquita e seu ex-namorado, João Guilherme. A atriz respondeu de forma breve e seguiu seu caminho pelo aeroporto.

A apresentadora, no entanto, não gostou da atitude da artista e comentou que, ao expor sua imagem, os famosos devem estar dispostos a ceder entrevistas.

"Simpática ela, nossa, que simpatia! Ah, eu quero ter minha vida privada. Vai estudar para ser CLT, advogado ou outra profissão que não precise expor a sua imagem, porque, infelizmente, é o preço a ser pago”, declarou Cariúcha.

Nas redes sociais, internautas defenderam Bruna. "Até foi simpática para essas perguntas sem noção", escreveu um usuário. Outro destacou: "Eles esquecem que a Bruna é uma artista, não uma subcelebridade". Um terceiro comentou: "Ninguém é obrigado; dá entrevista quem quer”.

