Cariúcha dispara contra Bruna Marquezine: “Preço a ser pago”
Apresentadora fez as declarações durante o programa "Fofocalizando", do SBT
Durante o programa "Fofocalizando", do SBT, a apresentadora Cariúcha criticou Bruna Marquezine após a atriz se recusar a conceder uma entrevista no aeroporto.
Na situação, a repórter questionou Bruna sobre as polêmicas envolvendo seu aniversário, um suposto romance com o ator Danilo Mesquita e seu ex-namorado, João Guilherme. A atriz respondeu de forma breve e seguiu seu caminho pelo aeroporto.
A apresentadora, no entanto, não gostou da atitude da artista e comentou que, ao expor sua imagem, os famosos devem estar dispostos a ceder entrevistas.
"Simpática ela, nossa, que simpatia! Ah, eu quero ter minha vida privada. Vai estudar para ser CLT, advogado ou outra profissão que não precise expor a sua imagem, porque, infelizmente, é o preço a ser pago”, declarou Cariúcha.
Nas redes sociais, internautas defenderam Bruna. "Até foi simpática para essas perguntas sem noção", escreveu um usuário. Outro destacou: "Eles esquecem que a Bruna é uma artista, não uma subcelebridade". Um terceiro comentou: "Ninguém é obrigado; dá entrevista quem quer”.
Cariúcha reage a entrevista de Bruna Marquezine ao Fofocalizando:— QG do POP (@QGdoPOP) August 27, 2025
"Simpática ela, nossa, que simpatia! Ah, eu quero ter minha vida privada. Vai estudar pra ser CLT, advogado ou outra profissão que não precise expor a sua imagem, porque infelizmente é o preço a ser pago”. pic.twitter.com/nuJTgAwDfU
