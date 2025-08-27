Marcos Mion abre o jogo sobre demissão: “Muito difícil”

Marcos Mion explica que situação foi situação foi bastante complicada - Foto: Reprodução| Globo

Após a demissão da Record em 2021, o atual apresentador da Globo, Marcos Mion, revelou como foi o processo de saída da antiga emissora. Em entrevista ao portal LeoDias, ele contou que, na época, a situação foi bastante conturbada e difícil para ele.

“Eu não sigo ninguém da Record. Aquela época foi muito difícil, foi uma época dura para mim. Eu estava vindo de A Fazenda. Imagina: você tem um relacionamento, acorda no outro dia, e a pessoa te manda embora, não quer saber e ainda é grossa com você”, relatou.

Segundo o apresentador, o motivo da demissão foi complicado de entender. Ele também explicou por que não segue mais os profissionais da emissora:

“Na época, eu não sabia quem tinha feito isso, eu simplesmente tomei um golpe muito grande. Naquele momento, fiquei meio sem chão. Sabe quando você tem que seguir seu caminho e se valorizar? Em um relacionamento, você não pode ficar ali (seguindo nas redes sociais)”.

Mion ainda completou, esclarecendo que, naquele momento, uma das melhores alternativas foi o afastamento.

“Eu precisava cuidar de mim. Eu estava muito derrubado, eu não entendi o que aconteceu naquela época. Para me valorizar, tive que cortar (contato) e seguir adiante. Com o tempo, como as coisas passaram, eu esqueci de voltar a seguir as pessoas. Elas não têm nada a ver com isso”, finalizou.

Logo depois, Marcos Mion voltou a seguir Rodrigo Faro nas redes sociais, o que ajudou a afastar os boatos de uma suposta briga com o ex-colega da Record.