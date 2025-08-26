ENCONTRO RENDEU
Serginho Groisman dá invertida em Patrícia Abravanel no SBT e irrita público
Apresentador surpreendeu com comentário em homenagem
Por Luiz Almeida
Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas, da Globo, fez uma participação especial no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, neste domingo (24).
O encontro, que marcou a volta de Groisman ao SBT após anos na Globo, aconteceu durante uma homenagem no quadro Show de Calouros. Ele relembrou momentos icônicos de sua trajetória no Programa Livre (1991-2001), sucesso da emissora nos anos 90.
No entanto, o que realmente movimentou as redes sociais foi uma resposta atravessada do apresentador à filha de Silvio Santos.
Ao ser questionado sobre seus planos na TV, Patrícia perguntou: “Você pretende parar algum dia ou vai seguir que nem Silvio Santos fez?”.
Serginho respondeu de forma direta: “Eu ia perguntar isso... seu pai parou?”, devolvendo a provocação.
“O que vai determinar é o tempo. Enquanto as pessoas gostarem do que eu faço e enquanto eu tiver prazer, vamos em frente. A inspiração maior é o Silvio Santos", completou o contratado da Globo.
Web reage contra fala de Serginho Groisman
A troca não passou despercebida pelo público, que reagiu no X (antigo Twitter). “A resposta foi boa, mas achei inoportuno mencionar o nome do pai dela”, opinou uma usuária.
Outra criticou: “Mas o pai dela parou sim. Já tinha uns dois, três anos que a Patrícia apresentava sozinha. Achei essa resposta desnecessária.”
Houve também quem defendesse Serginho: “Não pare nunca, Serginho!”, escreveu um fã.
