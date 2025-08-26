Menu
TELEVISÃO
Serginho Groisman dá invertida em Patrícia Abravanel no SBT e irrita público

Apresentador surpreendeu com comentário em homenagem

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

26/08/2025 - 20:14 h
Serginho Groisman causou com comentário em programa -

Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas, da Globo, fez uma participação especial no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, neste domingo (24).

O encontro, que marcou a volta de Groisman ao SBT após anos na Globo, aconteceu durante uma homenagem no quadro Show de Calouros. Ele relembrou momentos icônicos de sua trajetória no Programa Livre (1991-2001), sucesso da emissora nos anos 90.

No entanto, o que realmente movimentou as redes sociais foi uma resposta atravessada do apresentador à filha de Silvio Santos.

Ao ser questionado sobre seus planos na TV, Patrícia perguntou: “Você pretende parar algum dia ou vai seguir que nem Silvio Santos fez?”.

Serginho respondeu de forma direta: “Eu ia perguntar isso... seu pai parou?”, devolvendo a provocação.

“O que vai determinar é o tempo. Enquanto as pessoas gostarem do que eu faço e enquanto eu tiver prazer, vamos em frente. A inspiração maior é o Silvio Santos", completou o contratado da Globo.

Web reage contra fala de Serginho Groisman

A troca não passou despercebida pelo público, que reagiu no X (antigo Twitter). “A resposta foi boa, mas achei inoportuno mencionar o nome do pai dela”, opinou uma usuária.

Outra criticou: “Mas o pai dela parou sim. Já tinha uns dois, três anos que a Patrícia apresentava sozinha. Achei essa resposta desnecessária.”

Houve também quem defendesse Serginho: “Não pare nunca, Serginho!”, escreveu um fã.

