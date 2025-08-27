Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTRELA DA CASA

Ignorou? Cantor gospel polemiza com música de Lulu Santos na Globo

Competidores precisaram interpretar o hit "Toda Forma de Amor"

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/08/2025 - 19:04 h | Atualizada em 27/08/2025 - 19:32
Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa
Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa -

Durante o reality show Estrela da Casa, da TV Globo, uma cena gerou polêmica nas redes sociais na noite desta terça-feira,26. Na dinâmica, os competidores precisaram interpretar o clássico Toda Forma de Amor, de Lulu Santos.

No entanto, o cantor gospel Daniel Sobral, um dos participantes da atração, chamou atenção ao interromper a canção justamente no trecho que diz: “consideramos justa toda forma de amor”.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O artista parou de cantar na palavra “consideramos”, o que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Leia Também:

Marcos Mion abre o jogo sobre demissão: “Muito difícil”
Globo toma atitude drástica para segurar atores de Vale Tudo
Serginho Groisman dá invertida em Patrícia Abravanel no SBT e irrita público

Nas redes sociais, muitos questionaram a postura do participante:

“A Globo é culpada por deixar entrar pessoas do gospel pra fazer isso aí”, criticou um usuário do X, antigo twitter. Outro ironizou: “E depois disso todas as formas de amor vão acabar. Olha, me deixa quieto porque eu não tenho advogados!”. Já um terceiro alfinetou: “Já temos o campeão, né?”.

Quem é o cantor gospel?

Daniel Sobral, de 33 anos, é natural do Pará, filho de pastor e criado nos princípios da Assembleia de Deus. Em sua apresentação no programa, contou que teve uma adolescência rebelde, quando ouvia artistas como Avril Lavigne. Atualmente, o músico vive em Minas Gerais.

Confira o trecho:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor gospel Estrela da Casa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Daniel Sobral é um dos participantes do Estrela da Casa
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x