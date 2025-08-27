ESTRELA DA CASA
Ignorou? Cantor gospel polemiza com música de Lulu Santos na Globo
Competidores precisaram interpretar o hit "Toda Forma de Amor"
Durante o reality show Estrela da Casa, da TV Globo, uma cena gerou polêmica nas redes sociais na noite desta terça-feira,26. Na dinâmica, os competidores precisaram interpretar o clássico Toda Forma de Amor, de Lulu Santos.
No entanto, o cantor gospel Daniel Sobral, um dos participantes da atração, chamou atenção ao interromper a canção justamente no trecho que diz: “consideramos justa toda forma de amor”.
O artista parou de cantar na palavra “consideramos”, o que rapidamente repercutiu entre os internautas.
Nas redes sociais, muitos questionaram a postura do participante:
“A Globo é culpada por deixar entrar pessoas do gospel pra fazer isso aí”, criticou um usuário do X, antigo twitter. Outro ironizou: “E depois disso todas as formas de amor vão acabar. Olha, me deixa quieto porque eu não tenho advogados!”. Já um terceiro alfinetou: “Já temos o campeão, né?”.
Quem é o cantor gospel?
Daniel Sobral, de 33 anos, é natural do Pará, filho de pastor e criado nos princípios da Assembleia de Deus. Em sua apresentação no programa, contou que teve uma adolescência rebelde, quando ouvia artistas como Avril Lavigne. Atualmente, o músico vive em Minas Gerais.
Confira o trecho:
O cantor gospel não cantou o trecho "Consideramos justa toda forma de amor". #EstreladaCasa pic.twitter.com/AkhfzQwZ7p— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 27, 2025
