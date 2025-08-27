Ator da Globo causa ao posar com o bumbum de fora em foto

O ator causou um burburinho na web - Foto: Reprodução | Instagram

Jesuíta Barbosa causou um alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira, 27. O ator da Globo compartilhou um registro tomando banho no mar completamente nu, deixando o bumbum de fora na fotografia.

Já em outro registro, o artista, que interpretou o cantor Ney Matogrosso na biografia do artista, posou usando uma clcinha fio dental enquanto subia no galho de uma árvore, enquanto estava caracterizado como o famoso.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jesuíta na web | Foto: Reprodução | Instagram

Nos comentários, diversos fãs do artista elogiaram os registros. “Tão bonito que deveria ser sinônimo de elogio, tipo: Você está tão Jesuíta Barbosa hoje”, disse um. “A foto na água meu deus”, disparou outro, dando ênfase a foto ousada.

“Coisa mais linda de Deus! Amo”, reforçou uma terceira. “Eita homem lindo da bexiga”, afirmou mais uma. “Significado de Jesuíta: talento, mistério e beleza personificados”, concluiu outro.

Homem com H

Interprete de Ney Matogrosso no filme "Homem com H", Jesuíta Brabosa recebeu elogios do próprio artista durante a estreia do filme. Na época, o artista revelou que dois momentos da produção o fizeram "desmoronar".

“Na primeira vez que vi, eu me descontrolei. E eu não me descontrolo, vocês me conhecem, sabem que eu sou duro na queda!”, contou Ney, emocionado surante uma coletiva de imprensa.

Um dos momentos mais tocantes para o cantor foi assistir à cena em que seu personagem revela ao companheiro Marco — já doente com AIDS — o resultado negativo de seu exame. “Os atores estavam tão convincentes que senti uma coisa muito intensa”, completou.