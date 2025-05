Ney Matogrosso se emociona ao assistir biografia: "Me descontrolei" - Foto: Reprodução

Durante coletiva de imprensa do filme 'Homem com H', em São Paulo, Ney Matogrosso surpreendeu ao revelar que dois momentos da produção o fizeram "desmoronar". A cinebiografia, estrelada por Jesuíta Barbosa e dirigida por Esmir Filho, resgata passagens marcantes da vida do artista, com destaque para sua relação com o companheiro Marco de Maria.

“Na primeira vez que vi, eu me descontrolei. E eu não me descontrolo, vocês me conhecem, sabem que eu sou duro na queda!”, contou Ney, emocionado. Um dos momentos mais tocantes para o cantor foi assistir à cena em que seu personagem revela ao companheiro Marco — já doente com AIDS — o resultado negativo de seu exame. “Os atores estavam tão convincentes que senti uma coisa muito intensa”, completou.

Na primeira vez que vi, eu me descontrolei. E eu não me descontrolo, vocês me conhecem, sabem que eu sou duro na queda! Os atores estavam tão convincentes que senti uma coisa muito intensa Ney Matogrosso

Matogrosso também disse ter acompanhado de perto o desenvolvimento do roteiro. “A primeira coisa que falei com Esmir foi que nesse filme não podia ter mentira. Tudo que a gente colocasse tinha que ser verdade. E eu fiquei satisfeito quando assisti, porque tudo que está ali é verdade”, afirmou. Segundo ele, foram 12 versões lidas entre as 17 escritas pelo diretor.

Após a forte carga emocional, Ney relatou que na segunda exibição do filme já estava mais preparado. “Dessa vez, todo mundo ao meu redor chorando e eu lá, comendo minha pipoca”, brincou o cantor.

Confira o trailer: