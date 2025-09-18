Influenciadora guarda bolo de casamento para comer 1 ano depois

A jovem contou detalhes sobre a ação - Foto: Ilustrativa | Freepik

Mariely Santos usou suas redes sociais para contar que seguirá uma tradição clássica das noivas. Recém-casada com André Santis, a influenciadora afirmou que congelará um pedaço do bolo de casamento para comer com o amado daqui um ano.

“Vou congelar para comer depois de um ano. Espero que eu não pegue uma intoxicação alimentar. Vou colocar essa etiqueta [no pote]”, disse ela, exibindo um papel que continha a frase “nosso bolo de casamento”.

A jovem, que ficou conhecida como “gêmea lacração” quando dançava ao lado da cantora MC Loma, juntamente com sua irmã gêmea Mirella, ainda reforçou que espera que o doce não estrague neste período. “Dizem que tem que comer um ano depois. Espero que dê tudo certo”, disparou.

O que significa essa tradição?

Comum entre as pessoas mais velhas, a tradição de congelar o bolo de casamento para comer um ano depois simboliza sorte e prosperidade para o casal, que está celebrando as Bodas de Papel.

Historiadores alegam que a prática surgiu como forma de adaptação a uma tradição do século XIX, onde os pais guardavam o bolo do casamento para comer no dia do batismo do primeiro filho deles.